«Я не аграрник, но душа у меня крестьянская!» Итоги поездок Лукашенко в Шкловский и Оршанский районы

Новости Беларуси. Ситуация в сельском хозяйстве – сегодня это основная тема. По важности в одном ряду с безопасностью, а может, даже и более весомая. От размера общего каравая зависит наше сытое завтра. Президент это понимает, как никто другой. Его даже упрекают, что, мол, сельскому хозяйству уделяет слишком много внимания. Но разве нужно еще объяснять, почему так. Нет, не только потому, что у Александра Лукашенко, как он сам выразился, крестьянская душа. В этом в первую очередь деловой подход. Никакой лирики. АПК – это и прибыль, и рабочие места, и наполняемость наших холодильников, и имидж страны. Потому на прошлой неделе глава государства был на юге, где прямо в полях принимал даже кадровые решения, а на этой отправился на восток, в Могилевскую область, где в свое время и начинали масштабные аграрные реформы. В пятницу, 9 августа, в Шклове прошло большое совещание. Разговор длился четыре часа. Звучали и громкие заявления, и предложения, были и дискуссии.

В субботу подвели итоги этого аграрного интенсива и оценили работу холдинга «Купаловское». В полях Президент и сегодня. Глава государства приехал на агрокомбинат «Юбилейный». Хотя по следам вчерашних заявлений многие прочили, что мы увидим Президента на границе. Но приоритеты расставлены. Если начнем плохо работать, значит, жди войны, скажет глава государства и сегодня отправится именно на мирные поля, где, получается, тоже идут сражения за наш мир и стабильность. О полном чек-апе сельского хозяйства Могилевщины расскажет Евгений Пустовой. Утрата своих территорий начинается с забвения родной земли. Поэтому развитие сельского хозяйства – это не только и не столько про бизнес. Продовольственная безопасность для обывателей так и остается термином с телевизора. Потому что на полках все есть. Свой хлеб помогает и пережить санкции, и зарабатывать теперь уже по 8 миллиардов долларов на экспорте ежегодно. Вот вам и колхоз, и «а, деревня».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаешь, как на нас раньше говорили: а, деревня. Было принято решение о создании агрогородков. Конечно, Бабиничи будут центр. Ну если кто-то захочет в деревне домик построить, жить, ради бога. Но он должен понимать, что, если мы туда протянем газ, это будет нескоро, потому что надо агрогородки в порядок провести.

Сегодня Президент приехал в агрохолдинг «Юбилейный». Это предприятие – аграрный локомотив Оршанского района. На его территории три молочно-товарных комплекса, девять ферм. Ежегодно здесь получают по 5 тысяч свинины в год. А для этого необходима своя кормовая база и производственные ресурсы. Концентрация в руках успешного управленческого штаба принесла свои плоды – урожаи, привесы и надои. Лукашенко продолжает инспекцию аграрных флагманов на востоке Беларуси. «Юбилейный» – образцовый агрохолдинг. Но сюда Президент приехал не ради красивой картинки. Именно на территории флагманов обкатывают технологии и новые подходы. Здесь есть запас прочности, чтобы изучить все нюансы. А сегодня состояние и подходы к организации машинно-тракторного двора. Опыт можно тиражировать на всю страну.

– Машинный двор – это сердце любого хозяйства.

– Слева дверь – там будет современная новая камера для покраски. Зачистил, покрасил…

– То есть это автомобили.

– Автомобили. Там здания не типовые, но все равно – хранение комбайнов, всей импортной техники, на зиму все позакрывается. Здесь склад, внутри еще надо работать, но порядок идеальный. И маленькая ремонтная мастерская для электриков. Подробности. Два года назад здесь глава государства поднял тему заготовки травянистых кормов и сева озимых культур, в том числе озимого ячменя. Время показало – не ошиблись. Этот опыт сейчас внедряется по всей стране. А расширение площадей под озимый ячмень губернаторы относят в своих отчетах к достижениям в работе.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

На протяжении многих лет мы видим, что озимые дают более стабильный урожай. С учетом наших климатических условий для Шкловского района это необходимо.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

По Оршанскому региону в текущем году уже сформирована оптимальная структура посевных площадей. Под зерновые, зернобобовые отведено 46 %, это где-то 30 тысяч гектаров. Крестоцветные – 11 %.

Александр Лукашенко:

Вы говорите, озимый клин, яровой клин. Я бы тоже вас очень предупредил – не спеша это делать. «Яровые культуры ничего не дают». Надо делать аккуратно. Без красивых цифр не обошлось. Хотя Президент категоричен к самоотчетам. Это было не обычное, а историческое совещание по АПК. Можно говорить о новом этапе развития сельского хозяйства. Лукашенко: без развития села страны не будет – ни нашей, ни России, ни Украины. Подробности. Многое упирается как раз в развитие сельского хозяйства. И не только в регионах. Но даже в столице. Один крестьянин обеспечивает работой десять человек в городе. А приличный сегмент машиностроения заточен под АПК. Президент внятно объяснил, почему сельскохозяйственным полям он уделяет не меньше внимания, чем полям саммитов.