Лукашенко проинспектировал аграрных флагманов на востоке Беларуси

Президент продолжает инспекцию аграрных флагманов на востоке страны. Утром Александр Лукашенко приехал в агрокомбинат «Юбилейный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент продолжает инспекцию аграрных флагманов на востоке страны. Утром Александр Лукашенко приехал в агрокомбинат «Юбилейный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйство показательное. Глава государства бывал здесь уже не единожды. Основная специализация сельхозпредприятия – свиноводство и выращивание крупного рогатого скота. На территории холдинга три молочно-товарных комплекса, 9 ферм. Ежегодно здесь получают по 5 тысяч тонн свинины в год. Предприятие образовалось в результате объединения ряда более мелких хозяйств, что позволило сконцентрировать производственные силы и кормовую базу.
– Горяны, Бояры, Пригузки, Печище.
– Ты земли забирал от Оршанского КХП или же колхоз тут был?
– Был колхоз.
– И ты его забрал?
– Да. Забрал с удовольствием. Вот в этих Марковичах я родился и видел, что там происходит в последние годы. Хотелось бы, чтобы он выглядел лучше и давал больше. Сегодня эти земли дают 70 центнеров пшеницы. Земли хорошие. Поэтому это мы забрали и роботизировали комплекс, который в Чурилово.
Два года назад здесь в «Юбилейном» глава государства поднял тему подходов к севу озимых, в том числе ячменя – эта культура важна для обеспечения полноценной кормовой базы в животноводстве. Время показало, не ошиблись. И этот опыт сейчас внедряется по всей стране. Сегодняшнее посещение также сопряжено с масштабированием опыта хозяйства по организации работы машинного двора на всю страну. Президент оценил, как обстоят дела, какие перспективы развития, а также как выполнены поручения, данные в ходе предыдущих визитов. Говорили о структуре агрокомбината, как развивается социальная сфера, жилищное строительство.
– Мне обязательно надо строить здесь же, рядом, площадку я подготовил, мне еще 40 квартир надо ставить.
– Дом.
– Дом, да.
– А может, два?
– Пока что хотя бы дом. И вы знаете, сегодня люди идут.
– Если есть газ, удобства все, шикарная природа, чего не идти?
– Шикарная природа, плюс садик хороший, школа, спортивные сооружения отремонтировали хорошо.
В предыдущие дни рабочей поездки главы государства в Могилевскую область речь шла о внедрении новых стратегических решений в АПК. На совещании в Шклове обсудили пути эффективного развития сельхозпроизводства на примере двух валоообразующих районов – Шкловского и Оршанского.
На следующий день Александр Лукашенко собрал отдельное совещание в агрогородке Городище Шкловского района, чтобы детально рассмотреть целесообразность создания крупной интеграционной структуры с участием агрохолдинга «Купаловское». Президент одобрил такой подход. И подчеркнул, необходимо наведение должного порядка, соблюдение исполнительской и технологической дисциплины.