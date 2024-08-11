Лукашенко проинспектировал аграрных флагманов на востоке Беларуси

Хозяйство показательное. Глава государства бывал здесь уже не единожды. Основная специализация сельхозпредприятия – свиноводство и выращивание крупного рогатого скота. На территории холдинга три молочно-товарных комплекса, 9 ферм. Ежегодно здесь получают по 5 тысяч тонн свинины в год. Предприятие образовалось в результате объединения ряда более мелких хозяйств, что позволило сконцентрировать производственные силы и кормовую базу.

– Горяны, Бояры, Пригузки, Печище.

– Ты земли забирал от Оршанского КХП или же колхоз тут был?

– Был колхоз.

– И ты его забрал?

– Да. Забрал с удовольствием. Вот в этих Марковичах я родился и видел, что там происходит в последние годы. Хотелось бы, чтобы он выглядел лучше и давал больше. Сегодня эти земли дают 70 центнеров пшеницы. Земли хорошие. Поэтому это мы забрали и роботизировали комплекс, который в Чурилово.

Два года назад здесь в «Юбилейном» глава государства поднял тему подходов к севу озимых, в том числе ячменя – эта культура важна для обеспечения полноценной кормовой базы в животноводстве. Время показало, не ошиблись. И этот опыт сейчас внедряется по всей стране. Сегодняшнее посещение также сопряжено с масштабированием опыта хозяйства по организации работы машинного двора на всю страну. Президент оценил, как обстоят дела, какие перспективы развития, а также как выполнены поручения, данные в ходе предыдущих визитов. Говорили о структуре агрокомбината, как развивается социальная сфера, жилищное строительство.