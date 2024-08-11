«Слушай, это же дворец». Лукашенко оценил, как обстоят дела в образцовом хозяйстве Оршанского района

Президент продолжает инспекцию аграрных флагманов на востоке страны. Утром Александр Лукашенко приехал в агрокомбинат «Юбилейный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент продолжает инспекцию аграрных флагманов на востоке страны. Утром Александр Лукашенко приехал в агрокомбинат «Юбилейный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два года назад в «Юбилейном» глава государства поднял тему подходов к севу озимых, в том числе ячменя – эта культура важна для обеспечения полноценной кормовой базы в животноводстве. Время показало, не ошиблись. И этот опыт сейчас внедряется по всей стране. Сегодняшнее посещение также сопряжено с масштабированием опыта хозяйства по организации работы машинного двора на всю страну. Президент оценил, как обстоят дела, какие перспективы развития, а также как выполнены поручения, данные в ходе предыдущих визитов.
– Подвели газ сюда, сделали котельную газовую, душевые. И фактически получили объект, с которым можно работать.
– Слушай, это же дворец. Это все забетонировано?
– Да.
– Это центральный машинный двор?
– Да. Это центральный машинный двор.
Директор агрокомбината также доложил Президенту о ходе уборочной кампании в «Юбилейном». Аграрии хозяйства уже обработали свыше половины площадей зерновых. Средняя урожайность превышает 58 центнеров с гектара. Лучше остальных уродилась пшеница. Кстати, осенью центральная усадьба «Юбилейного», агрогородок Бабиничи, примет районные «Дожинки». Не обошел вниманием Президент развитие социальной сферы и жилищного строительства.