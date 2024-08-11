«Слушай, это же дворец». Лукашенко оценил, как обстоят дела в образцовом хозяйстве Оршанского района

Два года назад в «Юбилейном» глава государства поднял тему подходов к севу озимых, в том числе ячменя – эта культура важна для обеспечения полноценной кормовой базы в животноводстве. Время показало, не ошиблись. И этот опыт сейчас внедряется по всей стране. Сегодняшнее посещение также сопряжено с масштабированием опыта хозяйства по организации работы машинного двора на всю страну. Президент оценил, как обстоят дела, какие перспективы развития, а также как выполнены поручения, данные в ходе предыдущих визитов.