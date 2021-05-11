«Я найду время для того, чтобы осмотреть страну». Президент начал инспектировать посевную кампанию в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко инспектирует ход посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видео облета опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Новости Беларуси. Александр Лукашенко инспектирует ход посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видео облета опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
9 мая – контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть – определенные точки у меня есть, за эти годы выработались – чтобы осмотреть страну. И сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди.
Сообщается, что накануне Президент оценил работы в Минской и Могилевской областях. 12 мая осмотрит Витебскую.
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