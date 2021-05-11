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«Я найду время для того, чтобы осмотреть страну». Президент начал инспектировать посевную кампанию в Беларуси

11 мая 2021 13:11
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко инспектирует ход посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео облета опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Я найду время для того, чтобы осмотреть страну». Президент начал инспектировать посевную кампанию в Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
9 мая – контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть – определенные точки у меня есть, за эти годы выработались – чтобы осмотреть страну. И сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди.

«Я найду время для того, чтобы осмотреть страну». Президент начал инспектировать посевную кампанию в Беларуси-4

Сообщается, что накануне Президент оценил работы в Минской и Могилевской областях. 12 мая осмотрит Витебскую.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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