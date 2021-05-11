«Я найду время для того, чтобы осмотреть страну». Президент начал инспектировать посевную кампанию в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

9 мая – контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть – определенные точки у меня есть, за эти годы выработались – чтобы осмотреть страну. И сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди.