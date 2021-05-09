Александр Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни

Новости Беларуси. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага, сообщает БЕЛТА.

В этом году День Победы выпал на второе воскресенье мая и совпал с еще одним важным для белорусов праздником – Днем Государственного герба и Государственного флага. По словам Президента, такое совпадение важнейших в истории белорусской государственности праздников в Год народного единства – знак незыблемости национальных традиций и духовных ценностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем, что наши герб, флаг, гимн, Великая Победа – это неразрывно связанные между собой символы величия и независимости белорусского народа. В них воплощены судьбоносные достижения белорусов, духовные и нравственные черты нации, особенности нашей культуры и мировоззрения.

Глава государства заявил, что они отражают национальную идею – стремление народа к независимой, мирной и созидательной жизни.

Александр Лукашенко:

И на этом историческом пути белорусы ни разу не отступились от своих традиций, ценностей и принципов.