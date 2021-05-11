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На Радуницу изменились схемы движения транспорта в Минске. На некоторых участках дорог ограничили проезд

11 мая 2021 12:23
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция обращает внимание на некоторые изменения в схемах движения транспорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Радуницу изменились схемы движения транспорта в Минске. На некоторых участках дорог ограничили проезд-1

В районе Восточного кладбища первая полоса проспекта Независимости отведена под стоянку автомобилей. Скорость движения снижена до 40 км/час. Кроме того, в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до Стариновской 11 мая запрещена парковка.

Ограничено движение автомобилей на улице Кульман (на участке от Богдановича до Кропоткина), а также по улице Уборевича (от Ташкентской до проезда Голодеда). В этих местах размещен резерв общественного транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию.

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На Радуницу изменились схемы движения транспорта в Минске. На некоторых участках дорог ограничили проезд-4

Общественный транспорт 11 мая работает в усиленном режиме. К местам массовых захоронений в Минске организованы дополнительные автобусные маршруты. Кроме того, увеличено количество рейсов на постоянных маршрутах, следующих к кладбищам. Полная информация размещена на сайте Минсктранса. Продлена и работа кладбищ.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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