На Радуницу изменились схемы движения транспорта в Минске. На некоторых участках дорог ограничили проезд

Новости Беларуси. Госавтоинспекция обращает внимание на некоторые изменения в схемах движения транспорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе Восточного кладбища первая полоса проспекта Независимости отведена под стоянку автомобилей. Скорость движения снижена до 40 км/час. Кроме того, в районе станции метро «Уручье» от улицы Руссиянова до Стариновской 11 мая запрещена парковка.

Ограничено движение автомобилей на улице Кульман (на участке от Богдановича до Кропоткина), а также по улице Уборевича (от Ташкентской до проезда Голодеда). В этих местах размещен резерв общественного транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию.

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