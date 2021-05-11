«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень

Мы приехали из Минска. Приехали, потому что у нас здесь отец похоронен. Он здесь родился, прожил всю жизнь, работал всю жизнь до пенсии, но потом, уже когда Чернобыль, переселили. В Шклове жили, но все равно родители сказали только на своей родине похоронить. Приезжаем сюда каждый год. В основном собираются все дети. Тут все близкие, родные, знакомые, одноклассники. В том году встречались, все приезжали одноклассники: и мои, и сестер моих, и братьев.

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