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«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень

11 мая 2021 12:54
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Новости Беларуси. Для жителей отселенных из-за чернобыльской катастрофы деревень Радуница – это возможность попасть в родные места без специального пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень-1

На кладбищах таких населенных пунктов 11 мая многолюдно. Почтить память своих предков приезжают со всей страны.

Только в Славгородском районе насчитывается восемь отселенных деревень. Специально к майским праздникам здесь отремонтировали дорогу, чтобы люди легко могли добраться к местам захоронения.

«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень-4

Мы приехали из Минска. Приехали, потому что у нас здесь отец похоронен. Он здесь родился, прожил всю жизнь, работал всю жизнь до пенсии, но потом, уже когда Чернобыль, переселили. В Шклове жили, но все равно родители сказали только на своей родине похоронить. Приезжаем сюда каждый год. В основном собираются все дети. Тут все близкие, родные, знакомые, одноклассники. В том году встречались, все приезжали одноклассники: и мои, и сестер моих, и братьев.

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«Родители сказали только на своей родине похоронить». Как вспоминают усопших на кладбищах отселённых деревень-7

Само название праздника означает радость, которую принесло всем Воскресение Господне. По традиции Радуницу отмечают на девятый день после Пасхи.

# Кладбища Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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