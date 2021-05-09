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Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

09 мая 2021 07:23
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Новости Беларуси. Президент подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя-1

Ранее Александр Лукашенко уже озвучивал, что в случае любых непредвиденных ситуаций, связанных с возможным устранением главы государства либо внешней агрессией, бразды правления передаются Совету безопасности.

Теперь это закреплено документально. Указ предусматривает, что при худшем сценарии развития ситуации на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Также им с участием губернаторов принимается решение о проведении новых выборов.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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