«Праздник победы жизни над смертью». Владыка Вениамин совершил божественную литургию в память обо всех усопших

Владыка православной церкви отметил, что в этот день нельзя предаваться унынию по поводу смерти близких. Принято наводить порядок на могилах. Вместе с этим церковь не приветствует традиций оставлять еду, напитки и искусственные цветы.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Этот праздник для усопших, потому что о них идет особая молитва, и эта молитва объединяет людей и несет утешение и людям, которые скорбят об усопших. Можно сказать, такой праздник победы жизни над смертью. Праздник радости и единения живых и усопших.

Есть древняя народная мудрость, которая говорит: когда отец учил своих сыновей в том, чтобы они жили в дружбе, он предлагал им сломать веник, и это было трудно сделать, а когда веник был развязан, каждый прутик по отдельности очень легко было переломать. Эта мудрость нам говорит о том, насколько важно единение. Но чтобы единение было достигнуто, важно устранить те причины, которые, скажем, приводят к разделению.

Хотелось бы обратить внимание на то, что надо постараться избежать искусственных цветов, потому что в нашу жизнь, к сожалению, все больше и больше приносится что-то искусственное. Пусть наши цветы живые немножко меньше простоят, но это будет живое и такое более искреннее.