«Я люблю ритм, какой-то драйв». Мама двоих детей рассказала, почему пошла учиться играть на барабанах

Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я себя меломаном не считаю. Мне всегда казалось, что меломан должен разбираться хотя бы в одном музыкальном направлении досконально. То есть, если я слушаю радио и дома с друзьями музыку, я, наверное, не считаюсь меломаном? У нас есть Светлана, которая считает себя меломаном. Светлана, вам все равно, что слушать или вы все-таки в каком-то направлении лучше разбираетесь?

Светлана Матвеева, меломан:

Сказать, что абсолютно все равно – нет, конечно. Я люблю любой жанр. Может быть, за исключением такого прямо шансона. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть исключения есть? Вы считаете, все же вы меломан, если есть исключения? Меломан, мне кажется, должен просто испытывать удовольствие от музыки.

Илья Назаров, певец, актер, модель:

Мне кажется, что я как раз на 100 % меломан. Я думаю, анализирую. Мне кажется, 100 %. Светлана Матвеева:

Совершенно верно. Но есть просто музыка, которая…

Татьяна Третьяк, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Беларуси:

Оставляет равнодушным. Светлана Матвеева:

Все правильно. Алеся Лакина:

Светлана, мы знаем, что в школе вы играли в ансамбле на бас-гитаре. Светлана Матвеева:

Да. Алеся Лакина:

Сейчас вы обучаетесь на ударных, барабанах. Все-таки отдаете куда-то предпочтение больше? Светлана Матвеева:

Я люблю ритм, какой-то драйв. Музыка в разное время по настроению нравится разная.