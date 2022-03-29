«Я люблю ритм, какой-то драйв». Мама двоих детей рассказала, почему пошла учиться играть на барабанах
Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я себя меломаном не считаю. Мне всегда казалось, что меломан должен разбираться хотя бы в одном музыкальном направлении досконально. То есть, если я слушаю радио и дома с друзьями музыку, я, наверное, не считаюсь меломаном? У нас есть Светлана, которая считает себя меломаном. Светлана, вам все равно, что слушать или вы все-таки в каком-то направлении лучше разбираетесь?
Светлана Матвеева, меломан:
Сказать, что абсолютно все равно – нет, конечно. Я люблю любой жанр. Может быть, за исключением такого прямо шансона.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть исключения есть? Вы считаете, все же вы меломан, если есть исключения? Меломан, мне кажется, должен просто испытывать удовольствие от музыки.
Илья Назаров, певец, актер, модель:
Мне кажется, что я как раз на 100 % меломан. Я думаю, анализирую. Мне кажется, 100 %.
Светлана Матвеева:
Совершенно верно. Но есть просто музыка, которая…
Татьяна Третьяк, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Беларуси:
Оставляет равнодушным.
Светлана Матвеева:
Все правильно.
Алеся Лакина:
Светлана, мы знаем, что в школе вы играли в ансамбле на бас-гитаре.
Светлана Матвеева:
Да.
Алеся Лакина:
Сейчас вы обучаетесь на ударных, барабанах. Все-таки отдаете куда-то предпочтение больше?
Светлана Матвеева:
Я люблю ритм, какой-то драйв. Музыка в разное время по настроению нравится разная.
Алеся Лакина:
Светлана, глядя на вас, не сказала бы никогда, что вы играли на бас-гитаре или сейчас играете на барабанах.
Светлана Матвеева:
Сейчас обучаюсь игре на барабанах. Я сама от себя не ожидала. Когда я пришла первый раз, я не понимала вообще, почему я туда пришла. Но это кайф, когда ты садишься. Там же молодежь в основном. Мой инструктор, ему где-то чуть за 20. Конечно, внутри какие-то свои эмоции.
Наталья Надольская:
А считаете ли вы, что меломания передается по наследству? Ваши дети также разделяют увлечение музыкой?
Светлана Матвеева:
Да, старший сын мой любит музыку, но не настолько. Он больше финансовый аналитик. А вот младший пошел. Причем я его пыталась повести с детства в этом направлении. Он сказал: «Нет». Но года два назад он увлекся прямо тяжелым роком. Самостоятельно. Приобрел гитару одну, вторую, третью. Самостоятельно обучился и сейчас играет тяжелый рок.
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