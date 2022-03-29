Обсуждали геноцид белорусов. В Минске прошла встреча с молодёжью при участии узников концлагерей

Новости Беларуси. В Музее Великой Отечественной войны прошла встреча с учащимися минских колледжей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тема геноцида белорусов особо актуальна в Год исторической памяти. Говорили о событиях военного времени, которые развернулись на территории нашей страны. На встрече присутствовали и свидетели тех лет – узники концлагерей. Они поделились с ребятами своими воспоминаниями. Студенты активно включились в диалог и охотно задавали вопросы.

Анна Самусевич, студентка Минского городского педагогического колледжа:

В прошлом году в нашем колледже был создан научно-поисковый отряд, в Год исторической памяти мы создаем интерактивную карту Первомайского района. Цель – сохранение и увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны.

Надежда Лось, узница концлагеря «Озаричи»:

Пребывание в этом лагере «Озаричи» оставило, конечно, неизгладимый след в моей жизни. Это определило мою дальнейшую профессиональную деятельность. Я работала много лет учителем русского языка и литературы, затем руководителем учебного заведения.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов Беларуси – это неутихающая боль, наверное, в сердце каждого гражданина нашей страны. Вот уже 77 лет, как закончилась война. Но мы говорим каждый день о том, как люди выживали в то сложное время, в каких условиях они находились.