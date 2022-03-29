«Растворяешься в потоке ритмов». На чём строится электронная музыка и что лежит в основе рейв-культуры?

Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Татьяна, вы награждены благодарностью Президента. Мастер спорта панкратиону и многократная победительница самых разных соревнований по рукопашному бою. Ваше увлечение музыкой и диджейство – это логичное продолжение всех ваших увлечений? Какое место музыка занимает в вашей жизни, учитывая все перечисленное?

Татьяна Александрова, культорганизатор, перформер, диджей электронной музыки:

Музыка занимает первое. Я с самого детства занималась музыкой и хотела с ней связать свою жизнь. Родители были какое-то время крайне против, поэтому я не связала. Но я все равно к ней пришла. Актерское мастерство напрямую связано с музыкой. Даже объяснять, наверное, не надо, почему оно связано, правда? Я считаю себя меломаном, человеком любящим искренне музыку. Я просто не могу представить свою жизнь без нее. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы всю музыку любите? Татьяна Александрова:

Ну как сказать, люблю? Я вообще не могу сказать, что я какой-то определенный жанр люблю. Мне нравится в ней разбираться, я люблю новые слушать направления, для себя открывать что-то новое. Она может мне не нравиться, но мне, в принципе, просто интересно. Алеся Лакина:

Интересно послушать, но не отталкивать?

Татьяна Александрова:

Интересно, да. Алеся Лакина:

Но вы занимаетесь электронной музыкой, насколько я знаю. Как вы видите дальнейшее развитие? Вы думаете, электронная музыка вечна? Татьяна Александрова:

Да, безусловно. Рейв-культура полулегальная изначально в истории. Это были вечеринки, которые постоянно пресекались, люди где-то прятались, в заброшках, куда-то бежали. Эта культура сохранилась и растет благодаря большой любви к музыке людей, которые приходят и просто хотят получить удовольствие. Поэтому да, безусловно, эта музыка никогда не умрет.