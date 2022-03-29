«Растворяешься в потоке ритмов». На чём строится электронная музыка и что лежит в основе рейв-культуры?
Музыка – единственное на земле, что любят абсолютно все люди. Сложно представить нашу жизнь без нее. О том, какое огромное влияние она оказывает на наше внутреннее состояние, поведение и даже здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Татьяна, вы награждены благодарностью Президента. Мастер спорта панкратиону и многократная победительница самых разных соревнований по рукопашному бою. Ваше увлечение музыкой и диджейство – это логичное продолжение всех ваших увлечений? Какое место музыка занимает в вашей жизни, учитывая все перечисленное?
Татьяна Александрова, культорганизатор, перформер, диджей электронной музыки:
Музыка занимает первое. Я с самого детства занималась музыкой и хотела с ней связать свою жизнь. Родители были какое-то время крайне против, поэтому я не связала. Но я все равно к ней пришла. Актерское мастерство напрямую связано с музыкой. Даже объяснять, наверное, не надо, почему оно связано, правда? Я считаю себя меломаном, человеком любящим искренне музыку. Я просто не могу представить свою жизнь без нее.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы всю музыку любите?
Татьяна Александрова:
Ну как сказать, люблю? Я вообще не могу сказать, что я какой-то определенный жанр люблю. Мне нравится в ней разбираться, я люблю новые слушать направления, для себя открывать что-то новое. Она может мне не нравиться, но мне, в принципе, просто интересно.
Алеся Лакина:
Интересно послушать, но не отталкивать?
Татьяна Александрова:
Интересно, да.
Алеся Лакина:
Но вы занимаетесь электронной музыкой, насколько я знаю. Как вы видите дальнейшее развитие? Вы думаете, электронная музыка вечна?
Татьяна Александрова:
Да, безусловно. Рейв-культура полулегальная изначально в истории. Это были вечеринки, которые постоянно пресекались, люди где-то прятались, в заброшках, куда-то бежали. Эта культура сохранилась и растет благодаря большой любви к музыке людей, которые приходят и просто хотят получить удовольствие. Поэтому да, безусловно, эта музыка никогда не умрет.
Наталья Надольская:
Татьяна, мы все были, наверное, в клубах, где играет электронная музыка, либо слышали. Вам не кажется, что она какая-то очень однотипная? Мне просто кажется, что это унц-унц. Я понимаю, что одно дело – играть эту музыку. Как ее писать? Я не знаю, как одного электронного диджея отличить от другого.
Татьяна Александрова:
Я ждала этого вопроса. Я жила всю жизнь, только для того, чтобы ответить на этот вопрос. Да, с первого взгляда может показаться, что это однотипная музыка. Она на самом деле простая в своем построении. Но в этом ее преимущество, ее суть. Ты приходишь на танцпол и просто медитируешь, растворяешься в потоке ритмов, отпускаешь свою голову, мысли. Не думаешь о том, как выглядишь, кто о тебе что думает. И в этом ее преимущество. Она на самом деле не однотипная. Она кажется однотипной для тех людей, которые впервые пришли и с ней столкнулись. Чем чаще вы посещаете рейвы, чем больше вы разбираетесь в этой музыке, тем меньше покажется, что она однотипная.
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