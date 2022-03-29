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В Минске начал работать пробный лагерь для сложных подростков. На открытии побывал Алексей Талай

29 марта 2022 15:02
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Новости Беларуси. Пробный лагерь для сложных подростков начал свою работу на базе 172-й минской школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске начал работать пробный лагерь для сложных подростков. На открытии побывал Алексей Талай-1

В церемонии открытия приняли участие паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай, представители администрации, прокуратуры, РУВД Заводского района, школьники и педагоги. На протяжении весенних каникул сотрудники ИДН проведут с ребятами беседы и круглые столы. Также в лагере предусмотрены экскурсии, спортивные соревнования и правовые викторины.  

В Минске начал работать пробный лагерь для сложных подростков. На открытии побывал Алексей Талай-4

Лариса Палачанская, начальник ИДН Заводского РУВД:  
Наша задача, в первую очередь, организовать их занятость, каждого подростка. Поэтому и запланирован такой у нас отряд.  

В Минске начал работать пробный лагерь для сложных подростков. На открытии побывал Алексей Талай-7

Cергей Денюшкин, директор средней школы № 172:  
Там организована интересная работа с инспекторами инспекции по делам несовершеннолетних, нашими педагогами. Для ребят созданы все необходимые условия.  

В Минске начал работать пробный лагерь для сложных подростков. На открытии побывал Алексей Талай-10

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:  
Всегда очень приятно встречаться с людьми, особенно с детьми, с молодежью, отвечать на их многочисленные вопросы. Мы говорим о том, что надо уметь постоять за себя, надо уметь в нужный момент принимать важные решения. И, конечно же, в кругу семьи, в любви, стараться, все это сглаживая, преодолевать.  

В Минске начал работать пробный лагерь для сложных подростков. На открытии побывал Алексей Талай-13

Всего лагерь посещают 10 ребят. Эта форма работы со сложными подростками в 172-й школе организована впервые. В будущем такую практику планируют продолжить.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Лариса Палачанская # Сергей Денюшкин # Алексей Талай # Фотофакт

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