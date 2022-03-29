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В Минске появятся места для граффити. Творцам предоставят краски и кисти

29 марта 2022 15:13
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Новости Беларуси. Определены места для граффити на прилегающих к железной дороге территориях. Художественную роспись на фасады и ограждения нанесут талантливые молодые художники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появятся места для граффити. Творцам предоставят краски и кисти-1

К реализации идей они приступят при благоприятной погоде. Во всех районах, где есть такие объекты, уже провели подготовительную работу, согласовали эскизы. Творцам предоставят краски и кисти. В Октябрьском районе уже определились с тематикой, будет два граффити. Один из рисунков украсит район гаражей на улице Пирогова, протяженностью 500 метров. Подготовили и тематический эскиз к Году исторической памяти.

В Минске появятся места для граффити. Творцам предоставят краски и кисти-4

Алина Астафьева, первый секретарь Октябрьского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
В Год исторической памяти запланировано нанесение граффити в парке «Курасовщина». Открытие данного граффити состоится 9 Мая. Был выбран рисунок с сохранением патриотической тематики. На данном граффити будут изображены солдат и День Победы.

Такую антивандальную работу в Минске проводят уже не первый год. Пейзажами украшены многие трансформаторные подстанции и другие технические сооружения. А тематические сценки придают эстетики жилым домам.

# Граффити # общество # Алина Астафьева # Фотофакт

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