В Минске появятся места для граффити. Творцам предоставят краски и кисти

Новости Беларуси. Определены места для граффити на прилегающих к железной дороге территориях. Художественную роспись на фасады и ограждения нанесут талантливые молодые художники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К реализации идей они приступят при благоприятной погоде. Во всех районах, где есть такие объекты, уже провели подготовительную работу, согласовали эскизы. Творцам предоставят краски и кисти. В Октябрьском районе уже определились с тематикой, будет два граффити. Один из рисунков украсит район гаражей на улице Пирогова, протяженностью 500 метров. Подготовили и тематический эскиз к Году исторической памяти.

Алина Астафьева, первый секретарь Октябрьского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

В Год исторической памяти запланировано нанесение граффити в парке «Курасовщина». Открытие данного граффити состоится 9 Мая. Был выбран рисунок с сохранением патриотической тематики. На данном граффити будут изображены солдат и День Победы.

Такую антивандальную работу в Минске проводят уже не первый год. Пейзажами украшены многие трансформаторные подстанции и другие технические сооружения. А тематические сценки придают эстетики жилым домам.