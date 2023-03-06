Прямой эфир

Три автоцистерны с тюльпанами! В Минске сотрудники МЧС поздравили женщин с праздником

06 марта 2023 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычным способом поздравили женщин с наступающим 8 Марта работники МЧС Минщины. Локацией стал торговый центр на выезде из Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три автоцистерны с тюльпанами! В Минске сотрудники МЧС поздравили женщин с праздником-1

Три автоцистерны в разгар выходного дня остановились у дверей комплекса. Спасатели оперативно начали разворачивать пожарно-техническое вооружение. Однако в этот раз вместо воды были яркие тюльпаны и шары. Их в качестве подарка получили все милые покупательницы центра.

Три автоцистерны с тюльпанами! В Минске сотрудники МЧС поздравили женщин с праздником-4

Праздничное настроение создала и кавер-группа. Параллельно на втором этаже работали игровые обучающие площадки, где можно было повторить правила безопасности как дома, так и на улице.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# 8 Марта # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У человека на странице БЧБ, «Ненавижу, не прощу» – это позиция. Муковозчик о том, как в Беларуси ищут «затаившихся»
06 марта 2023 15:36

У человека на странице БЧБ, «Ненавижу, не прощу» – это позиция. Муковозчик о том, как в Беларуси ищут «затаившихся»

Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе?
06 марта 2023 15:34

Дети рисуют мультики и занимаются на скалодроме. Как работает уникальный детский сад в Фаниполе?

Познакомились в интернете, а теперь воспитывают пятерых детей. Побывали в гостях у многодетной семьи
06 марта 2023 15:30

Познакомились в интернете, а теперь воспитывают пятерых детей. Побывали в гостях у многодетной семьи