Три автоцистерны с тюльпанами! В Минске сотрудники МЧС поздравили женщин с праздником

Новости Беларуси. Необычным способом поздравили женщин с наступающим 8 Марта работники МЧС Минщины. Локацией стал торговый центр на выезде из Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три автоцистерны в разгар выходного дня остановились у дверей комплекса. Спасатели оперативно начали разворачивать пожарно-техническое вооружение. Однако в этот раз вместо воды были яркие тюльпаны и шары. Их в качестве подарка получили все милые покупательницы центра.