Три автоцистерны с тюльпанами! В Минске сотрудники МЧС поздравили женщин с праздником

Новости Беларуси. Необычным способом поздравили женщин с наступающим 8 Марта работники МЧС Минщины. Локацией стал торговый центр на выезде из Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычным способом поздравили женщин с наступающим 8 Марта работники МЧС Минщины. Локацией стал торговый центр на выезде из Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Три автоцистерны в разгар выходного дня остановились у дверей комплекса. Спасатели оперативно начали разворачивать пожарно-техническое вооружение. Однако в этот раз вместо воды были яркие тюльпаны и шары. Их в качестве подарка получили все милые покупательницы центра.
Праздничное настроение создала и кавер-группа. Параллельно на втором этаже работали игровые обучающие площадки, где можно было повторить правила безопасности как дома, так и на улице.
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