«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову

Новости Беларуси. Президент Беларуси посетил ОАО «Озерицкий-Агро» во время рабочей поездки в Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

Президент всегда с гордостью говорит о том, что сам аграрий. Поэтому с интересом вникает во все нюансы работы. А успешный опыт перенимает и для ведения своего домашнего подсобного хозяйства.

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