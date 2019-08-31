«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову

Новости Беларуси. Президент Беларуси посетил ОАО «Озерицкий-Агро» во время рабочей поездки в Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент всегда с гордостью говорит о том, что сам аграрий. Поэтому с интересом вникает во все нюансы работы. А успешный опыт перенимает и для ведения своего домашнего подсобного хозяйства.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я у тебя телочку куплю.
Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:
Хорошо, обязательно, продам! Но цена у нас высокая.
Александр Лукашенко:
Ну ладно, я найду. У меня деньги есть. Я куплю за свои деньги, не волнуйся.
Нина Железнова:
Выберете сами?
Александр Лукашенко:
Нет, ты сама лично должна. Потому что если будет плохая, я потом где-нибудь об этом скажу. У меня хуже не будет. Молоко – правительство кормлю. Я же не сам. Хотя на молоке вырос, уже не ем в своем возрасте.
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