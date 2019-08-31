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«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову

31 августа 2019 16:24
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Новости Беларуси. Президент Беларуси посетил ОАО «Озерицкий-Агро» во время рабочей поездки в Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

Президент всегда с гордостью говорит о том, что сам аграрий. Поэтому с интересом вникает во все нюансы работы. А успешный опыт перенимает и для ведения своего домашнего подсобного хозяйства.

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«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я у тебя телочку куплю.

«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову -4

Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:
Хорошо, обязательно, продам! Но цена у нас высокая.

Александр Лукашенко:
Ну ладно, я найду. У меня деньги есть. Я куплю за свои деньги, не волнуйся.

Нина Железнова:
Выберете сами?

Александр Лукашенко:
Нет, ты сама лично должна. Потому что если будет плохая, я потом где-нибудь об этом скажу. У меня хуже не будет. Молоко – правительство кормлю. Я же не сам. Хотя на молоке вырос, уже не ем в своем возрасте.

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«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову -7

«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову -9

«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову -11

«Я куплю за свои деньги». Александр Лукашенко решил купить корову -13


 

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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