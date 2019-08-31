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Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе

31 августа 2019 14:51
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Новости Беларуси. Народная дипломатия сегодня идет в ход в Верхнем городе Минска. Здесь продолжаются субботние дни национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-1

31 августа свои традиции представляет Армения. Организаторы решили посвятить фестиваль семейным ценностям. Со сцены звучат народные мотивы, а рядом разучивают кочари. Существует 60 разновидностей этого фольклорного танца.

А вот сторонники активного образа жизни принимают участие в различных конкурсах. Самый популярный – виноградный. Специально для фруктового соревнования из Армении привезли более центнера сладких плодов.

Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-4

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-6

На вид кажется, что это легко, но это тяжело. Потом ноги уставшие.

Гурманы тем временем раскрывают секреты армянской кухни. Проходит мастер-класс по приготовлению долмы – это блюдо напоминает белорусские голубцы, только вместо капустных листьев используют виноградные.

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-9

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-11

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-13

Как давить виноград для вина и танцевать кочари? Традиции Армении воссоздали на празднике в Верхнем городе-15

# Беларусь-Армения # общество # Фотофакт

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