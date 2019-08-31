«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце

Новости Беларуси. 31 августа Президент Беларуси посетил ОАО «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. На выставочном столе хозяйства, как на скатерти-самобранке – вся продукция, которой по праву можно годиться. Здесь часто идут на эксперименты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

Например, вырастили лимонное деревце, которое плодоносит. Растение – уникальное. На нем есть и зрелые плоды, и даже завязи с цветами.

Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:

Это настолько уникальный случай! Это сила жизни! Можно мы его в ваш сад отдадим, подарим? Телочку потом.