«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце

Новости Беларуси. 31 августа Президент Беларуси посетил ОАО «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. На выставочном столе хозяйства, как на скатерти-самобранке – вся продукция, которой по праву можно годиться. Здесь часто идут на эксперименты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема
Например, вырастили лимонное деревце, которое плодоносит. Растение – уникальное. На нем есть и зрелые плоды, и даже завязи с цветами.
Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:
Это настолько уникальный случай! Это сила жизни! Можно мы его в ваш сад отдадим, подарим? Телочку потом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С удовольствием! Это в теплице у меня будет жить.
«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»