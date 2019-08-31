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«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце

31 августа 2019 18:17
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Новости Беларуси. 31 августа Президент Беларуси посетил ОАО «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. На выставочном столе хозяйства, как на скатерти-самобранке – вся продукция, которой по праву можно годиться. Здесь часто идут на эксперименты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-1

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-3

Например, вырастили лимонное деревце, которое плодоносит. Растение – уникальное. На нем есть и зрелые плоды, и даже завязи с цветами.

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-6

Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:
Это настолько уникальный случай! Это сила жизни! Можно мы его в ваш сад отдадим, подарим? Телочку потом.

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С удовольствием! Это в теплице у меня будет жить.

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-12

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-14

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-16

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-18

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-20

«В теплице у меня будет жить». В Смолевичском районе Александру Лукашенко подарили лимонное деревце-22

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Нина Железнова # Фотофакт

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