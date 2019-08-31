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«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»

31 августа 2019 18:02
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Новости Беларуси. К уборочной должен быть комплексный подход. 31 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси, посещая Смолевичский район: Это уже не битва. Около 7 млн тонн зерна получить – уже не проблема

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-1

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-3

Академия наук Беларуси презентовала новые лучшие сорта картофеля белорусской селекции. Прежде чем попасть на стол, каждая новинка проходит испытания на полях хозяйства «Толочинский консервный завод».

Ученые не стоят на месте и кроме картошки для привычных драников, пюре создают и необычные варианты. А большое картофельное будущее, уверены специалисты, за переработкой. В Толочине уже начато строительство цеха по производству картошки-фри.

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-6

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-8

Вадим Маханько, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Наши хозяйства, с которыми мы усиленно работаем, сейчас работают именно на качество. Чтобы он был помытый, шлифованный. Ну и, конечно, самое большое к добавленной стоимости – это переработка. За переработкой картофеля будущее. Частично.

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо на это идти. Картофель мы возродили. А сейчас нам надо по-хозяйски довести до ума, переработать и отдать потребителю.

Вадим Маханько:
Создать продукт мирового уровня.

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-14

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-16

На выставке тоже не обошлось без подарков. Часть картофеля отправилась на кухню главы государства. Он пообещал сегодня же ее продегустировать.

Вадим Маханько:
Это гибрид. Чем он хорош? Хорошо разваривается.

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-19

Александр Лукашенко:
Сорт какой?

Вадим Маханько:
Еще без названия.

Александр Лукашенко:
Спасибо, сегодня приготовлю.

«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»-22

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Вадим Маханько # Фотофакт

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