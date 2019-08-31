«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»

Новости Беларуси. К уборочной должен быть комплексный подход. 31 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые не стоят на месте и кроме картошки для привычных драников, пюре создают и необычные варианты. А большое картофельное будущее, уверены специалисты, за переработкой. В Толочине уже начато строительство цеха по производству картошки-фри.

Академия наук Беларуси презентовала новые лучшие сорта картофеля белорусской селекции. Прежде чем попасть на стол, каждая новинка проходит испытания на полях хозяйства «Толочинский консервный завод».

Вадим Маханько, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству: Наши хозяйства, с которыми мы усиленно работаем, сейчас работают именно на качество. Чтобы он был помытый, шлифованный. Ну и, конечно, самое большое к добавленной стоимости – это переработка. За переработкой картофеля будущее. Частично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам надо на это идти. Картофель мы возродили. А сейчас нам надо по-хозяйски довести до ума, переработать и отдать потребителю.

На выставке тоже не обошлось без подарков. Часть картофеля отправилась на кухню главы государства. Он пообещал сегодня же ее продегустировать.

Вадим Маханько:

Это гибрид. Чем он хорош? Хорошо разваривается.