«Это гибрид». Александру Лукашенко презентовали корзину картошки в ОАО «Озерицкий-Агро»
Новости Беларуси. К уборочной должен быть комплексный подход. 31 августа глава государства с рабочей поездкой посетил Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Академия наук Беларуси презентовала новые лучшие сорта картофеля белорусской селекции. Прежде чем попасть на стол, каждая новинка проходит испытания на полях хозяйства «Толочинский консервный завод».
Ученые не стоят на месте и кроме картошки для привычных драников, пюре создают и необычные варианты. А большое картофельное будущее, уверены специалисты, за переработкой. В Толочине уже начато строительство цеха по производству картошки-фри.
Вадим Маханько, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Наши хозяйства, с которыми мы усиленно работаем, сейчас работают именно на качество. Чтобы он был помытый, шлифованный. Ну и, конечно, самое большое к добавленной стоимости – это переработка. За переработкой картофеля будущее. Частично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо на это идти. Картофель мы возродили. А сейчас нам надо по-хозяйски довести до ума, переработать и отдать потребителю.
Вадим Маханько:
Создать продукт мирового уровня.
На выставке тоже не обошлось без подарков. Часть картофеля отправилась на кухню главы государства. Он пообещал сегодня же ее продегустировать.
Вадим Маханько:
Это гибрид. Чем он хорош? Хорошо разваривается.
Александр Лукашенко:
Сорт какой?
Вадим Маханько:
Еще без названия.
Александр Лукашенко:
Спасибо, сегодня приготовлю.