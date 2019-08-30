Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей

Новости Беларуси. Наш следующий герой посвятил армии целых 42 года, и значительную часть из них в качестве офицера оперативного управления Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отмечает вековой юбилей. Поздравить именинника пришли родные, близкие, а также фронтовая подруга Анна Дмитриевна. К поздравлениям присоединился и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси Олег Белоконев.

Владислав Чарухин, правнук:

Я очень старался проявить себя, чтобы именно в этот день попасть домой и лично поздравить своего уважаемого прадеда.