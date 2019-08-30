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Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей

30 августа 2019 19:20
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Новости Беларуси. Наш следующий герой посвятил армии целых 42 года, и значительную часть из них в качестве офицера оперативного управления Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей-1

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отмечает вековой юбилей. Поздравить именинника пришли родные, близкие, а также фронтовая подруга Анна Дмитриевна. К поздравлениям присоединился и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси Олег Белоконев.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей-4

Владислав Чарухин, правнук:
Я очень старался проявить себя, чтобы именно в этот день попасть домой и лично поздравить своего уважаемого прадеда.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей-7

Анна Коц, фронтовая подруга:
Конечно! Я ехала, думаю: он счастливый, дожил до 100 лет. И если умные будут наши внуки, правнуки, праправнуки, я хотела бы, чтобы они вспоминали нас. Я хотела бы, чтобы они это читали, брали хорошее, что у нас было.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей-10

# Ветеран войны # общество # Фотофакт

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