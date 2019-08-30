Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отметил вековой юбилей

Новости Беларуси. Наш следующий герой посвятил армии целых 42 года, и значительную часть из них в качестве офицера оперативного управления Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Наш следующий герой посвятил армии целых 42 года, и значительную часть из них в качестве офицера оперативного управления Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Чарухин отмечает вековой юбилей. Поздравить именинника пришли родные, близкие, а также фронтовая подруга Анна Дмитриевна. К поздравлениям присоединился и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси Олег Белоконев.
Владислав Чарухин, правнук:
Я очень старался проявить себя, чтобы именно в этот день попасть домой и лично поздравить своего уважаемого прадеда.
Анна Коц, фронтовая подруга:
Конечно! Я ехала, думаю: он счастливый, дожил до 100 лет. И если умные будут наши внуки, правнуки, праправнуки, я хотела бы, чтобы они вспоминали нас. Я хотела бы, чтобы они это читали, брали хорошее, что у нас было.