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Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске

31 августа 2019 13:12
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Новости Беларуси. По субботам в Минске в Верхнем городе проходят Дни национальных культур. 31 августа свои традиции представляет Армения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы решили посвятить фестиваль семейным ценностям.

А вот наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко уверяет, что этот день запомнится еще и как самый фруктовый и освежающий.

Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
В центре Минска сегодня можно посетить достопримечательности Армении. Оригинальные фотозоны уже бьют рекорды по количеству сделанных здесь селфи.

Для чего сюда доставили более 100 кг винограда, мы поинтересовались у организаторов мероприятия.

Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске-4

Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества:
Будем делать вино. Очень много винограда. И мы придумали очень интересный конкурс. Будут отобраны семьи. Младшие из семьи будут топтать этот виноград – сок будет вытекать. И какая семья больше всего сделает сока, та получит приз.

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Сегодня здесь также будет представлена одна из армянских традиций. Она освежит сегодня всех гостей. Расскажите о ней?

Георгий Егиазарян:
Это древняя традиция – праздник «Вардавар». Друг друга будут обливать. Главный приз мы дадим самому мокрому частнику.

Что еще интересного произойдет на празднике армянской культуры, смотрите в видеоинформации.

Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске-7

Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске-9

Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске-11

# Беларусь-Армения # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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