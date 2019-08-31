Зачем в Верхний город привезли более 100 кг винограда? Праздник армянской культуры проходит в Минске

А вот наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко уверяет, что этот день запомнится еще и как самый фруктовый и освежающий.

Новости Беларуси. По субботам в Минске в Верхнем городе проходят Дни национальных культур. 31 августа свои традиции представляет Армения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы решили посвятить фестиваль семейным ценностям.

Для чего сюда доставили более 100 кг винограда, мы поинтересовались у организаторов мероприятия.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ: В центре Минска сегодня можно посетить достопримечательности Армении. Оригинальные фотозоны уже бьют рекорды по количеству сделанных здесь селфи.

Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества:

Будем делать вино. Очень много винограда. И мы придумали очень интересный конкурс. Будут отобраны семьи. Младшие из семьи будут топтать этот виноград – сок будет вытекать. И какая семья больше всего сделает сока, та получит приз.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Сегодня здесь также будет представлена одна из армянских традиций. Она освежит сегодня всех гостей. Расскажите о ней?

Георгий Егиазарян:

Это древняя традиция – праздник «Вардавар». Друг друга будут обливать. Главный приз мы дадим самому мокрому частнику.