«Дальше начался путь к архитектуре и дизайну». Как детские мечты воплощаются в реальность?

Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Сегодня у нас в гостях три прекрасных представителя почетного звания. Всего их 13. Давайте начнем с раннего детства. Кем каждый из вас хотел стать?

Дмитрий Куприянюк, директор ДК МАЗ:

Когда я два года назад стал директором Дворца культуры Минского автомобильного завода, в первый же день я вспомнил свою самую дальнюю детскую мечту. Как только вошел в кабинет, я увидел картину МАЗа, увидел этот грузовик, который меня впечатлил, постоял, задумался и вспомнил свое детство. Помню, как еще совсем ребенком, проезжая мимо больших грузовиков, всегда с завораживанием на них смотрел. Для меня это было что-то такое… Свершилось, только немножко в другой сфере (в культурной), но я все равно пришел к своей маленькой детской мечте, к большому промышленному гиганту – МАЗу. Екатерина Забенько:

Александр Сергеевич, кем вы мечтали стать в детстве? У вас, наверное, все было просто – сразу летчиком?

Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:

Да, у меня все просто. У меня династия: дед летал, папа летал в военной авиации. Я жил рядом с аэродромом, поэтому видел все: взлеты, посадки, самолеты. Екатерина Забенько:

В каком возрасте увидели изнутри самолет? Я про управление. Александр Сериков:

В 6-7 лет я побывал в самолете и понял, что это мое, что я хочу быть летчиком.

Екатерина Забенько:

Грубо говоря, передалась у вас генетически любовь к самолетам? Александр Сериков:

Наверное, да. Екатерина Забенько:

Анна Андреевна?