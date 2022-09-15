«Дальше начался путь к архитектуре и дизайну». Как детские мечты воплощаются в реальность?
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Сегодня у нас в гостях три прекрасных представителя почетного звания. Всего их 13. Давайте начнем с раннего детства. Кем каждый из вас хотел стать?
Дмитрий Куприянюк, директор ДК МАЗ:
Когда я два года назад стал директором Дворца культуры Минского автомобильного завода, в первый же день я вспомнил свою самую дальнюю детскую мечту. Как только вошел в кабинет, я увидел картину МАЗа, увидел этот грузовик, который меня впечатлил, постоял, задумался и вспомнил свое детство. Помню, как еще совсем ребенком, проезжая мимо больших грузовиков, всегда с завораживанием на них смотрел. Для меня это было что-то такое… Свершилось, только немножко в другой сфере (в культурной), но я все равно пришел к своей маленькой детской мечте, к большому промышленному гиганту – МАЗу.
Екатерина Забенько:
Александр Сергеевич, кем вы мечтали стать в детстве? У вас, наверное, все было просто – сразу летчиком?
Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:
Да, у меня все просто. У меня династия: дед летал, папа летал в военной авиации. Я жил рядом с аэродромом, поэтому видел все: взлеты, посадки, самолеты.
Екатерина Забенько:
В каком возрасте увидели изнутри самолет? Я про управление.
Александр Сериков:
В 6-7 лет я побывал в самолете и понял, что это мое, что я хочу быть летчиком.
Екатерина Забенько:
Грубо говоря, передалась у вас генетически любовь к самолетам?
Александр Сериков:
Наверное, да.
Екатерина Забенько:
Анна Андреевна?
Анна Литвинова, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды БНТУ:
У меня история многогранная. В принципе, наверное, все началось с того момента, когда я была у бабушки летом. Сбор камней было моим любимым занятием, потом их отмывать, из них выкладывать какие-то композиции, скульптуры. Когда у меня бабушка спросила: «Так что, мы в геологи пойдем?» Я сказала: «Нет, я пойду туда, где смогу что-нибудь собрать, построить». Дальше начался путь к архитектуре и дизайну.
Екатерина Забенько:
Объединяя все ваши ответы, я понимаю, что детские мечты подсказали вам дорогу в будущее.
Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии – подробности здесь.