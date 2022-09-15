Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уверена, что свои детские мечты помнит абсолютно каждый человек. У многих они превратились в будущую профессию, а некоторые с улыбкой вспоминают, как хотели стать космонавтами, актерами и Айболитами. С вопросом «Кем бы вы хотели стать, когда были маленькими?» мы обратились к минчанам.
– Если честно, машинистом.
– Машинистом крана хотела быть.
– Я хотела в детстве стать ветеринаром.
– Наверное, медиком, журналистом.
– Хотела быть библиотекарем, поэтому всю жизнь люблю книги. Записана в библиотеку. Хожу и читаю.
– Танцующей принцессой или той, которая со «Щелкунчика» была.
– В свое время хотел стать хирургом.
– Клоуном, а стала юристом.
– Космонавтом.
Екатерина Забенько:
Как видим, годы идут, а практически ничего в желании приобрести профессию и в мечтах не меняется.
«Дальше начался путь к архитектуре и дизайну». Как детские мечты воплощаются в реальность? Подробности здесь.