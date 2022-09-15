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Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии

15 сентября 2022 16:36
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Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
Уверена, что свои детские мечты помнит абсолютно каждый человек. У многих они превратились в будущую профессию, а некоторые с улыбкой вспоминают, как хотели стать космонавтами, актерами и Айболитами. С вопросом «Кем бы вы хотели стать, когда были маленькими?» мы обратились к минчанам.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-4

Если честно, машинистом.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-7

Машинистом крана хотела быть.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-10

Я хотела в детстве стать ветеринаром.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-13

Наверное, медиком, журналистом.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-16

Хотела быть библиотекарем, поэтому всю жизнь люблю книги. Записана в библиотеку. Хожу и читаю.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-19

Танцующей принцессой или той, которая со «Щелкунчика» была.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-22

В свое время хотел стать хирургом.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-25

Клоуном, а стала юристом.  

Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии-28

Космонавтом.  

Екатерина Забенько:  
Как видим, годы идут, а практически ничего в желании приобрести профессию и в мечтах не меняется. 

«Дальше начался путь к архитектуре и дизайну». Как детские мечты воплощаются в реальность? Подробности здесь.  

# Профессии # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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