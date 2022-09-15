Хотела быть клоуном, но стала юристом. Опрос среди минчан о детских мечтах о профессии

Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Уверена, что свои детские мечты помнит абсолютно каждый человек. У многих они превратились в будущую профессию, а некоторые с улыбкой вспоминают, как хотели стать космонавтами, актерами и Айболитами. С вопросом «Кем бы вы хотели стать, когда были маленькими?» мы обратились к минчанам.

– Если честно, машинистом.

– Машинистом крана хотела быть.

– Я хотела в детстве стать ветеринаром.

– Наверное, медиком, журналистом.

– Хотела быть библиотекарем, поэтому всю жизнь люблю книги. Записана в библиотеку. Хожу и читаю.

– Танцующей принцессой или той, которая со «Щелкунчика» была.

– В свое время хотел стать хирургом.

– Клоуном, а стала юристом.