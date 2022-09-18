«Ты должен постоянно развиваться». Рассказываем, как добиться успеха в своей профессии

Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте вспомним, как каждый из вас пришел в профессию.

Дмитрий Куприянюк, директор ДК МАЗ:

Для меня есть одно важное правило. У меня были всегда прекрасные преподаватели, но есть определенные правила жизни в обществе: ты должен постоянно развиваться, если ты хочешь преуспеть в своем деле, на работе. 24 на 7 говорю себе, что я должен сделать сегодня. Утром еще в студенческие годы я просыпался, подходил к окну общежития с мыслями, что я еще могу сделать для города. Почему-то я всегда смотрел и мыслил глобально. С точки зрения труда для меня всегда это было привычно. Я не боюсь трудиться и всегда старался развиваться, не только ограничиваясь сферой культуры, хотя я поступил в Белорусскую государственную академию музыки, мне было мало одного факультета. Я прекрасно владею порядка десяти музыкальных инструментов, но я поступил еще на дирижерский факультет. Мне казалось, что управление большим и творческим коллективом – это очень сложный механизм.

Екатерина Забенько:

На сегодня сколько уже в вашем подчинении человек? Дмитрий Куприянюк:

Около 90. Мы расширились, у нас появился свой общепит, кафе. То есть на сегодня Дворец культуры – это многогранный объект, который не только готов предоставить концертный зал. Это широкий спектр услуг. Екатерина Забенько:

Александр Сергеевич, как вы пришли в профессию, вы уже рассказали, что у вас династия, что за штурвалом самолета вы оказались чуть ли не в шесть лет, но я знаю, что во взрослой жизни все не так просто. Чтобы стать капитаном воздушного судна, нужно пройти огромный путь и много налетов, чтобы вас смогли допустить до поднятия в воздух самолет.

Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:

Мой путь в летной профессии начался с того, как я окончил Ульяновское высшее авиационное училище, отучившись там, приехал в Беларусь, полетал в «Гомельавиа» годик где-то и потом перебрался в «Белавия». Профессия пилота сложна. Тебе каждый год или полгода надо совершенствоваться. Едем на тренажеры, отрабатываем аварийные ситуации по каждому пункту, поэтому мы подготовлены для выполнения. И в приоритете у авиакомпании «Белавиа» безопасность. Екатерина Забенько:

Анна Андреевна, у вас, наверное, будет долгий рассказ о том, как вы пришли в свою профессию.