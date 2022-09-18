«Ты должен постоянно развиваться». Рассказываем, как добиться успеха в своей профессии
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте вспомним, как каждый из вас пришел в профессию.
Дмитрий Куприянюк, директор ДК МАЗ:
Для меня есть одно важное правило. У меня были всегда прекрасные преподаватели, но есть определенные правила жизни в обществе: ты должен постоянно развиваться, если ты хочешь преуспеть в своем деле, на работе. 24 на 7 говорю себе, что я должен сделать сегодня. Утром еще в студенческие годы я просыпался, подходил к окну общежития с мыслями, что я еще могу сделать для города. Почему-то я всегда смотрел и мыслил глобально. С точки зрения труда для меня всегда это было привычно. Я не боюсь трудиться и всегда старался развиваться, не только ограничиваясь сферой культуры, хотя я поступил в Белорусскую государственную академию музыки, мне было мало одного факультета. Я прекрасно владею порядка десяти музыкальных инструментов, но я поступил еще на дирижерский факультет. Мне казалось, что управление большим и творческим коллективом – это очень сложный механизм.
Екатерина Забенько:
На сегодня сколько уже в вашем подчинении человек?
Дмитрий Куприянюк:
Около 90. Мы расширились, у нас появился свой общепит, кафе. То есть на сегодня Дворец культуры – это многогранный объект, который не только готов предоставить концертный зал. Это широкий спектр услуг.
Екатерина Забенько:
Александр Сергеевич, как вы пришли в профессию, вы уже рассказали, что у вас династия, что за штурвалом самолета вы оказались чуть ли не в шесть лет, но я знаю, что во взрослой жизни все не так просто. Чтобы стать капитаном воздушного судна, нужно пройти огромный путь и много налетов, чтобы вас смогли допустить до поднятия в воздух самолет.
Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:
Мой путь в летной профессии начался с того, как я окончил Ульяновское высшее авиационное училище, отучившись там, приехал в Беларусь, полетал в «Гомельавиа» годик где-то и потом перебрался в «Белавия». Профессия пилота сложна. Тебе каждый год или полгода надо совершенствоваться. Едем на тренажеры, отрабатываем аварийные ситуации по каждому пункту, поэтому мы подготовлены для выполнения. И в приоритете у авиакомпании «Белавиа» безопасность.
Екатерина Забенько:
Анна Андреевна, у вас, наверное, будет долгий рассказ о том, как вы пришли в свою профессию.
Анна Литвинова, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды БНТУ:
Наверное, я не буду очень долго рассказывать. Как говорят друзья, моя жизнь – это процесс, когда я учу кого-то или учусь сама. Окончила я Днепропетровский инженерно-строительный институт. По распределению приехала в Минск. У меня в Москве должна была состояться аспирантура, но жизнь повернулась по-другому. И я в Минске осталась навсегда.
Екатерина Забенько:
И сегодня вы минчанин года.
Анна Литвинова:
И мои друзья говорят: «Видишь, как здорово, что ты тогда послушалась определенных людей и осталась в Минске, не уехала в Москву, это тебе награда за твою жизнь в этом городе».
Екатерина Забенько:
Думаю, что это награда для многих ваших студентов, для города, который во многом пользуется плодами ваших трудов многолетних, начиная еще со студенческой скамьи, скольких профессионалов вы вырастили, которые сегодня тоже трудятся на благо города.
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