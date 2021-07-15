«Я искала своё платье, наверное, месяца полтора». Алёна Ланская рассказала, как готовится к «Славянскому базару»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Какие у вас будут платья, может быть, приоткроете завесу тайны? Номера? Что-нибудь необычное.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

В связи с тем, что фестиваль имеет международный уровень, международный масштаб, то, конечно же, белорусские артисты готовятся основательно к каждому фестивалю, потому что не хочется выглядеть хуже, чем наши коллеги из других стран. Кто-то шьет костюмы. Допустим, я искала свое платье, наверное, месяца полтора. Чтобы приобрести его и чтобы оно подходило под мое выступление в открытии «Славянского базара». Александра Каштанова:

Созваниваетесь, уточняете, чтобы кто-то тоже не искал? Алена Ланская:

Безусловно. Мы в одном цеху, мы все общаемся и дружим. Бывают такие ситуации, когда у одного, допустим, дома моды покупаем платья, и чтобы потом они не пересекались. Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мне поступило приглашение принять участие на «Славянском базаре» в том числе на белорусский день. Сейчас хочу поговорить конкретно о нем, если касается наряда. Так как и открытие, в принципе, и было принято решение сделать очень необычный номер. Я закупила 8 метров ткани и сегодня, несмотря на то, что идет подготовка еще к каким-то другим мероприятиям, концертам, я еще езжу постоянно, практически раз в два дня, к дизайнеру, где мы готовим это платье, потому что, как сказала Алена, хочется удивить, хочется быть не хуже, даже где-то лучше, поскольку это наша родная страна, она принимает и показать хочется свой уровень. Вот я всегда очень внимательно отношусь к нарядам – неважно, на какой площадке я выступаю. Поэтому я к этому, как и обычно, подошла очень серьезно, поэтому буду удивлять зрителей.

Алена Ланская:

Безусловно, присутствует некий менталитет, что белорусские артисты, свои, потерпят. Но мы ставим себе всегда очень высокую планку. И мы стараемся как минимум смотреться не хуже, чем другие, ну а максимум – лучше. Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Девушки просто скромничают. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Всегда самые красивые, во что бы они ни оделись, все равно наши артистки. Глеб Лапицкий:

Красивые, а что касается бытового, то нашим белорусским артистам где-то надо проявлять гостеприимство, и они это проявляют, потому что в самое лучшее мы всегда приглашаем гостей, как и дома. Это всегда. Говорит: расстели мне в зале, потому что на этой удобной кровати будут спать наши гости. Точно так же и здесь. И мы не будем скрывать, это не тайна, что где-то белорусские артисты, нельзя сказать, что ущемлены, но тем не менее жертвуют лучшим номером и так далее. Алена Ланская:

Мне кажется, это национальное наше, белорусское, что мы оставим и банку красной икры на праздник для гостей в холодильнике. Она всегда у нас лежит как НЗ. Но реалии последнего времени говорят, что нам надо научиться любить себя. Чтобы никто посторонний нам не понижал самооценку. И когда мы научимся любить самих себя, то и нас окружающие будут ценить, считаться с нашим мнением.