«Когда я выиграла фестиваль, началось моё становление на большой сцене». Что значит «Славянский базар» для артистов?

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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Впечатления, атмосфера эта праздника, знакомство со звездами, понимание, что вы на одной волне выступаете, на одном уровне. Правда, «Славянский базар», мне кажется, душа для каждого артиста, который принимает ежегодно в нем участие.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
«Славянский базар» для меня – это была детская мечта. Когда, я помню, в детстве смотрела его, то всегда представляла, что когда-нибудь там выступлю. И в 2010 году, я считаю, что мне улыбнулась тогда удача, и я с шестой попытки (шесть раз подавала заявку на «Славянский базар», и именно шестая попытка для меня стала путеводной) я выиграла фестиваль. И тогда уже начался этот новый трамплин в моей творческой деятельности, становление на большой сцене.
Тогда уже был конкурс «Евровидение», тогда уже «Новая волна», где я была приглашена в качестве гостя. Очень хочется, чтобы «Славянский базар» шел в ногу со временем. Потому что у нас такая сфера деятельности нестабильная. Постоянно меняются форматы музыки, постоянно появляются новые креативные экраны, сценография, и мы, безусловно, с того момента, когда открылось интернет-пространство, отслеживаем то, что происходит вокруг и хотим увидеть это живьем у нас. Поэтому я желаю, конечно же, фестивалю креатива, потому что сейчас зрителя зацепить можно только чем-то необычным, интересным и креативным.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Жанет, вы выступали на разных площадках. Скажите как человек, который уже может сравнить, чем «Славянский базар» отличается и ваше отношение к этому фестивалю?
Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я хочу сказать, что «Славянский базар», вообще его сцена – это было место, куда стремились все артисты попасть. И когда-то в свое время, когда я уже выступала на этой площадке, еще не было сцены Дворца Республики и это вообще была главная сцена страны, ради которой артисты готовы были на все. Но мы понимали, что попасть туда могут только лучшие. Спустя многие годы я попала в Швецию на Baltic Song Contest, где стала дипломантом. У нас же как кажется? Что у нас неплохо, но где-то обязательно лучше. Там, действительно, есть огромный фестиваль, он очень похож на фестиваль «Славянский базар» по концепции. Я настолько была удивлена в очередной раз, что у нас круче. Что там тоже классно, замечательно и здорово, но у нас не хуже. И вот эта сравнительная характеристика, когда ты на своем опыте убеждаешься в том, что ты своими глазами увидел и можешь сказать, что да, действительно, у нас уровень.
Я общалась со многими звездами, в том числе в то время, когда я выступала в Швеции. Там присутствовали артисты из 20 стран мира. И каждый из них говорил, что мы мечтаем попасть на конкурс «Славянский базар в Витебске». Это люди из разных стран. И было настолько удивительно, интересно и необычно, что они знали какие-то подробности, кто туда едет, с кем они мечтают там спеть. Я хочу сказать, что «Славянский базар в Витебске» – это праздник не только на сцене, это праздник везде. И, наверное, именно этим фестиваль и отличается от всех других. Потому что ты выходишь на улицу – все нарядные, все красивые, все улыбаются, у всех позитивное настроение, радость. Такое предвкушение чего-то необычного. С самого раннего утра. Только-только ты выходишь – сразу какие-то мастера, кто-то что-то рисует, выставляет свои… Такое ощущение, что в этот момент у нас здесь концентрируются все самые талантливые люди нашей страны и не только, именно в этом месте в Витебске. Поэтому это что-то ценное, волшебное, необычное.
Алена Ланская:
Конечно же, я не могу не упомянуть, еще застала то время, когда кафе «Маэстро» знаменитое еще было без окон и, конечно же, в пять утра, когда в кафе собирались все творческие люди после концерта, это было нечто уникальное, потому что это не только площадка для выступления и демонстрирования своего собственного творчества. Конечно же, площадка для того чтобы наконец-таки мы встретились, пообщались с коллегами из других стран. Огромное количество друзей я имею, мои коллеги, девочки, которые сидят здесь. Для нас «Славянский базар», конечно же, это еще место встречи родственных душ.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
А я скажу, что все равно еще чувствую себя такой же юной. Мы действительно с девчонками еще все равно как будто первые шаги делаем каждый раз на этой сцене. Я еще помню тех известных мастодонтов, которые, к сожалению, уже ушли из жизни и которые были на этой сцене, такие как Кобзон и Саульский. Просто вспоминаю джазовые вечера, которые проводил Михаил Яковлевич Финберг, как это все было интересно, какие великие музыканты. Я даже участвовала с Аркадием Эскином в трио и исполняла джазовую музыку. Все это было, и мы это все впитали. Я помню, что эта сцена волшебная. Тот, кто там победил или кто-то загадал вот такое глобальное желание, будучи в созвездии вот этих великих мастеров, стать большим артистом, это желание должно обязательно исполниться.
Екатерина Забенько:
Это такой талисман своеобразный.
Ирина Дорофеева:
Да.
Екатерина Забенько:
Ирина, вы выступали от белорусских полей до лучших площадок мира. Сегодня площадка «Славянского базара» соответствует общим мировым стандартам?
Ирина Дорофеева:
Для меня это любимая сцена.
Екатерина Забенько:
Тут другое.
Ирина Дорофеева:
Я тут предана душой и телом, я вся пропитана этой атмосферой фестиваля. Я обожаю «Славянский базар», я горжусь, что этот фестиваль наш, белорусский. Для меня всегда будет огромная честь представлять свою страну на сцене «Славянского базара». Пусть так будет еще много-много лет и пусть вырастет еще не одно поколение молодых артистов, которые станут и заслуженными, и народными. Будут продолжать доброе дело, традиции лучшие в сфере музыки, искусства. И сколько впитал фестиваль других направлений творчества? Это же чудесно. И театральные, и мюзиклы мы уже туда привозили, и студентов. Это просто глобальный масштаб и нужно просто понимать и ценить это.
Жанет:
Если уже говорить об уровне сцены, во всяком случае, там уже появилась крыша. Это был праздник. Мы прямо отмечали: вау, наконец, наша мечта сбылась.
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