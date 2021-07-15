«Когда я выиграла фестиваль, началось моё становление на большой сцене». Что значит «Славянский базар» для артистов?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

«Славянский базар» для меня – это была детская мечта. Когда, я помню, в детстве смотрела его, то всегда представляла, что когда-нибудь там выступлю. И в 2010 году, я считаю, что мне улыбнулась тогда удача, и я с шестой попытки (шесть раз подавала заявку на «Славянский базар», и именно шестая попытка для меня стала путеводной) я выиграла фестиваль. И тогда уже начался этот новый трамплин в моей творческой деятельности, становление на большой сцене.

Тогда уже был конкурс «Евровидение», тогда уже «Новая волна», где я была приглашена в качестве гостя. Очень хочется, чтобы «Славянский базар» шел в ногу со временем. Потому что у нас такая сфера деятельности нестабильная. Постоянно меняются форматы музыки, постоянно появляются новые креативные экраны, сценография, и мы, безусловно, с того момента, когда открылось интернет-пространство, отслеживаем то, что происходит вокруг и хотим увидеть это живьем у нас. Поэтому я желаю, конечно же, фестивалю креатива, потому что сейчас зрителя зацепить можно только чем-то необычным, интересным и креативным.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Жанет, вы выступали на разных площадках. Скажите как человек, который уже может сравнить, чем «Славянский базар» отличается и ваше отношение к этому фестивалю?

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я хочу сказать, что «Славянский базар», вообще его сцена – это было место, куда стремились все артисты попасть. И когда-то в свое время, когда я уже выступала на этой площадке, еще не было сцены Дворца Республики и это вообще была главная сцена страны, ради которой артисты готовы были на все. Но мы понимали, что попасть туда могут только лучшие. Спустя многие годы я попала в Швецию на Baltic Song Contest, где стала дипломантом. У нас же как кажется? Что у нас неплохо, но где-то обязательно лучше. Там, действительно, есть огромный фестиваль, он очень похож на фестиваль «Славянский базар» по концепции. Я настолько была удивлена в очередной раз, что у нас круче. Что там тоже классно, замечательно и здорово, но у нас не хуже. И вот эта сравнительная характеристика, когда ты на своем опыте убеждаешься в том, что ты своими глазами увидел и можешь сказать, что да, действительно, у нас уровень.

Я общалась со многими звездами, в том числе в то время, когда я выступала в Швеции. Там присутствовали артисты из 20 стран мира. И каждый из них говорил, что мы мечтаем попасть на конкурс «Славянский базар в Витебске». Это люди из разных стран. И было настолько удивительно, интересно и необычно, что они знали какие-то подробности, кто туда едет, с кем они мечтают там спеть. Я хочу сказать, что «Славянский базар в Витебске» – это праздник не только на сцене, это праздник везде. И, наверное, именно этим фестиваль и отличается от всех других. Потому что ты выходишь на улицу – все нарядные, все красивые, все улыбаются, у всех позитивное настроение, радость. Такое предвкушение чего-то необычного. С самого раннего утра. Только-только ты выходишь – сразу какие-то мастера, кто-то что-то рисует, выставляет свои… Такое ощущение, что в этот момент у нас здесь концентрируются все самые талантливые люди нашей страны и не только, именно в этом месте в Витебске. Поэтому это что-то ценное, волшебное, необычное.