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На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах

15 июля 2021 13:17
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Новости Беларуси. Когда учеба – не повод для отсрочки. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах. Достаточно написать заявление в военкомат и пройти медкомиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах-1

Так, 50 человек из разных регионов проходят службу в Соснах. Парни пополнили ряды инженерной бригады. Причем на летнюю службу они отправились исключительно по собственному желанию.

На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах-4

Таким образом, молодые люди смогут выполнить воинский долг и освоить военную специальность, не отрываясь от учебы.

На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах-7

Алексей Грицай, командир 2-й инженерной бригады вооруженных сил Беларуси:
На данном этапе у нас начальная военная подготовка, мы готовим военнослужащих резерва для принятия воинской присяги. Непосредственно подготовка их в строевом отношении, изучают уставы, месторасположение воинской части, армейский устрой и быт военнослужащих. После принятия военной присяги начнется общевойсковая подготовка, где они уже будут овладевать той специальностью, которая идет по предназначению.

На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах-10

17 июля пройдет военная присяга. Первые сборы для новобранцев продлятся до 25 августа. Напомним, такая альтернатива срочной военной службе стала возможна с февраля. Планируется, что в перспективе такая практика будет доступна всем студентам.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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