На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах

Новости Беларуси. Когда учеба – не повод для отсрочки. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах. Достаточно написать заявление в военкомат и пройти медкомиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 50 человек из разных регионов проходят службу в Соснах. Парни пополнили ряды инженерной бригады. Причем на летнюю службу они отправились исключительно по собственному желанию.

Таким образом, молодые люди смогут выполнить воинский долг и освоить военную специальность, не отрываясь от учебы.

Алексей Грицай, командир 2-й инженерной бригады вооруженных сил Беларуси:

На данном этапе у нас начальная военная подготовка, мы готовим военнослужащих резерва для принятия воинской присяги. Непосредственно подготовка их в строевом отношении, изучают уставы, месторасположение воинской части, армейский устрой и быт военнослужащих. После принятия военной присяги начнется общевойсковая подготовка, где они уже будут овладевать той специальностью, которая идет по предназначению.