На службу отправились по собственному желанию. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах

Новости Беларуси. Когда учеба – не повод для отсрочки. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах. Достаточно написать заявление в военкомат и пройти медкомиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда учеба – не повод для отсрочки. Студенты-аграрии могут отслужить в резерве на летних каникулах. Достаточно написать заявление в военкомат и пройти медкомиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 50 человек из разных регионов проходят службу в Соснах. Парни пополнили ряды инженерной бригады. Причем на летнюю службу они отправились исключительно по собственному желанию.
Таким образом, молодые люди смогут выполнить воинский долг и освоить военную специальность, не отрываясь от учебы.
Алексей Грицай, командир 2-й инженерной бригады вооруженных сил Беларуси:
На данном этапе у нас начальная военная подготовка, мы готовим военнослужащих резерва для принятия воинской присяги. Непосредственно подготовка их в строевом отношении, изучают уставы, месторасположение воинской части, армейский устрой и быт военнослужащих. После принятия военной присяги начнется общевойсковая подготовка, где они уже будут овладевать той специальностью, которая идет по предназначению.
17 июля пройдет военная присяга. Первые сборы для новобранцев продлятся до 25 августа. Напомним, такая альтернатива срочной военной службе стала возможна с февраля. Планируется, что в перспективе такая практика будет доступна всем студентам.