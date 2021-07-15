Александр Лукашенко назначил новых замначальника Объединённого штаба ОДКБ и начальника Военной академии

Новости Беларуси. Кадровые ротации в военной сфере. В Беларуси новый начальник Военной академии, изменения и в Объединенном штабе ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы подписал глава государства.

Так, Военную академию возглавит Геннадий Лепешко, ранее занимавший пост первого зама. Виктор Лисовский, который до этого момента руководил вузом, назначен заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ. От этой должности освобожден генерал-майор Сергей Куприк. Он прикомандирован к Государственному секретариату Совета безопасности.