«Хочу помочь своей стране». На территории комплекса «Шталаг-352» прошёл осенний субботник

Новости Беларуси. На территории комплекса «Шталаг-352» прошел осенний субботник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это традиционное мероприятие, когда студенты и представители инициативной группы по созданию музея на территории бывшего лагеря военнопленных собираются, чтобы навести порядок.

Инициатором выступила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Линчевская. С техникой и инвентарем помогла администрация Фрунзенского района. А еще 22 октября здесь появилась дубовая аллея. 20 деревьев высадила активная молодежь Фрунзенского района.

Марина Линчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот субботник мы проводим уже второй раз, традиционно. Откликаются все средние учебные заведения, которые находятся на территории Фрунзенского района. Это очень радует. Важно, чтобы наша молодежь пришла сюда и мы внесли этот вклад в их героико-патриотическое воспитание.

Наш куратор в колледже предложил съездить на субботник, и мы решили приехать. Я помогаю убирать здесь листья, чтобы территория была более чистой и было приятно здесь находиться.

Я сам решил пойти сюда, потому что хочу помочь своей стране. Мы убираем листья, чтобы все было красиво. Наводим здесь порядок.