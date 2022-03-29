«Я говорю: девочки, обрезаем». Как мини-юбки произвели революцию в советской моде?
В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
На смену элегантности 1950-х приходят революционные 1960-е. Космическая одежда появляется во многих коллекциях известных модельеров, ведь Юрий Гагарин совершает первый полет на орбиту Земли. Естественно, это событие не может пройти стороной и мир моды. Космос будоражит умы мировых модельеров.
Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:
Курреж создает скафандры, комбинезоны, плотные колготки впервые появляются в 1960-х годах, обувь. Например, у него были такие сапожки, сапоги-ботфорты прямые и на плоской подошве. Комбинезоны появляются в моде, и появляются новые совершенно формы одежды, это прямая или трапеция. Вот такие квадраты или трапеция. И эти формы заполоняют мир, потому что у нас тоже в Беларуси в это время появляются новые виды одежды. Становится мода на мини.
Именно 1960-м годам мы обязаны появлению мини-юбки. Право называться ее первыми создателями делят между собой Мэри Куант и Андре Курреж. Мини-юбка отлично села на изможденную Твигги – модель, воплотившую идеал моды 1960-х.
Галина Мешкова:
Конечно, образ совершенно подростка становится брендом женской одежды, женской моды. Это было очень красиво. И все начинают подражать, потому что у нее были большие глаза голубые, очень утонченная, нежная, можно говорить, что это юная совершенно девушка была.
Мини-юбка становится определением эпохи и глобальным трендом. И советские женщины не желают отставать от моды. Но блюстители советской морали не принимают этого. И даже проводят кампании по отлову комсомолок в мини-юбках. Такого же принципа придерживаются и власти, диктуя нормы обществу.
Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:
Мне, наверное, лет 20 было, поехала в Венгрию уже по путевке. Мы поехали, такие скромные девочки. Приехали, а там вот такие все юбки. Умея шить, я говорю: девочки, обрезаем. Пообрезали все юбки, пошли все постриглись и приехали оттуда неузнаваемые. Вот так у нас стала появляться уже короткая мода. И даже помню, когда мне сшили первый такой наряд с короткой юбочкой, длинное пальтишко, сапожки на заказ сделали, и, как сейчас помню, был в Гомеле показ, во Дворце легкой промышленности. Ребят, молодежи – целый зал забит, и я иду в этом пальто, а потом я только его так распахиваю, тут топот ногами, свист, так воспринимали эту короткую юбку.
Ярче всего это новое веяние проявляется среди школьниц – старшеклассницы хотят следовать зарубежной моде. Они укорачивают свои школьные юбки и платья и подгибают фартуки. Когда становится ясно, что сопротивление ни к чему не приведет, мини-юбка прочно утверждается в жизни.
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