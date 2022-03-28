Создали маленькое ателье, а в 1980-х художники оказались на фабриках Gucci и Fendi. Рассказываем о белорусском Доме моделей

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В БССР старались не отставать от общемировых и общесоветских тенденций в создании своей области моделирования одежды. На улице Советской, в доме № 12 открывают Дом моделей.

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер Открытого акционерного общества «Центр моды»:

В 1948 году как маленькое ателье молодых специалистов, которые хотели украсить жизнь, привнести красоты, показать свое виденье миру и тем самым задали начало и тон белорусской моды. Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:

Это Министерством легкой промышленности тогда впервые был приказ дан, чтобы создать из этих ателье какую-то организацию, которая бы руководила модным процессом всей республики. В Доме моделей начинает работу 21 сотрудник. Модели разрабатывает и демонстрирует один специалист, ведь разделения труда, как сейчас, еще нет. Выпускает Дом моделей исключительно эксклюзив. До 600 моделей в год. Именно он определит основные направления для модного будущего в республике.

Галина Мешкова:

Одни из ведущих домов моделей были московский, белорусский и ташкентский. Такие три дома моделей на весь СССР были. С возрастающими год от года запросами предприятий легкой промышленности увеличивается и коллектив Дома моделей. В 1958-м здесь работает 117 специалистов, а спустя 5 лет формируются группы по моделированию обуви и головных уборов. А в 1968-м году Дом моделей перебирается в новый пятиэтажный дом на Парковой магистрали, нынешний проспект Победителей. Костюмы и платья показывают уже не их создатели, а профессиональные демонстраторы одежды, так раньше называли манекенщиц.

Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:

Это же теперь уже моделей тысячи, даже в Минске, а тогда нет. У нас в Гомеле было трое, я, девушка и молодой человек. Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:

Работали мы коллективно, вместе с художниками, технологами, портными, манекенщицами, все было взаимосвязано, потому как такой процесс создания моделей. Художник рисовал эскиз, а конструктор-модельер разрабатывал конструкцию, закройщик раскраивал, портной сметывал и возвращал изделие конструктору-модельеру, и вместе с художником конструктор-модельер производил примерку изделия, подгонку на манекенщицу.

В белорусском Доме моделей каждый понедельник проходит малый художественный совет, на котором художник вместе с конструктором-модельером демонстрирует те изделия, которые были разработаны за неделю. Татьяна Шабловская:

На малом художественном совете собирался совет из специалистов белорусского Дома моделей одежды. Это был директор, главный художник, главный конструктор, начальник цеха, все художники и, естественно, конструкторы-модельеры. Все видели, сколько изделий разрабатывается, какое направление. Молодые талантливые специалисты Дома моделей разрабатывают новые промышленные коллекции для предприятий республики. Первый большой успех Дому моделей приносит коллекция художника Инны Булгаковой, представленная в далеком 1967 году.

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Первая ее яркая коллекция была представлена в Японии, в Осаке. Туда была привезена коллекция из кожи, меха, с очень большим количеством вышивок. Антон Ярощик:

Инна Булгакова представила коллекцию, которая была замечена и очень высоко оценена. И после этого уже началась череда успехов, наград.

Татьяна Шабловская:

Дом моделей одежды разрабатывал модели для всех фабрик Беларуси швейных, очень много покупала документации и моделей первичных образцов в СССР во все республики. И в Армению, и в Сибирь, Новосибирск, очень много моделей уходило за границы Беларуси. И, конечно же, каждые полгода разрабатывали перспективные коллекции одежды, которые давали основные направления моды, диктовали всем предприятиям, всем художникам и по тканям, и по цветовой гамме, и по силуэтам, конструкциям и так далее. Белорусская мода развивается по западному образцу, перенимая основные тенденции. Но это не копирование, а скорее переосмысление под отечественные реалии и потребности. Татьяна Шабловская:

У белорусов была своя мода. И когда белорусский Дом моделей выезжал со своими коллекциями, это была новая струя, новое направление, потому как, во-первых, каждый художник стремился изучить народный костюм, исторический костюм и разрабатывал коллекции на определенную какую-то тему, и у каждого было свое видение. Это было настолько своеобразно, настолько неповторимо, то есть может быть влияние и Запада, конечно, какое-то было, но все-таки почерк у художников белорусского Дома моделей – у каждого был свой.

Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:

Все те вещи, которые привозили с Запада, они в корне отличались от того, что было у нас. И мне сейчас по истечении всего этого времени сложно сказать, чем оно именно отличалось, но необычностью, яркостью, ткани были совсем другие, казалось, оно все какое-то более праздничное, торжественное. И в то же время оно было какое-то повседневное, но оно все-таки отличалось. Валерия Крыса:

Если брать далее, ближе к концу 70-х, это веяние европейской моды, это появление джинсы, люди стремились что-то привезти из-за рубежа, но при этом старались поднимать нашу промышленность, промышленность Беларуси, Советского Союза. Многие в соответствии смотрели журналы и шили что-то модное, не совсем то, что можно купить, именно для себя.

Светлана Чернова:

И первые джинсы, которые пришли с Запада, это было тоже предел мечтаний. Помню, у нас самые популярные джинсы были «Монтана». Насколько потом выяснилось. это были не какие-то американские джинсы, а где-то у нас – не то в Узбекистане, не то в Азербайджане – кто-то хорошо наладил производство и их так продавал. Но джинсы купить – это была вообще целая история. Опять же, искали, кто ездили за границу, привозили, перепродавали, целый процесс, они так ценились. Одни и те же джинсы донашивались не до таких дыр, как это сейчас модно. В том виде, в котором они сейчас модно, нам уже приходилось в принципе их выбрасывать. Но это был праздник. Это был просто праздник души. Дизайнеры Дома моделей становятся неоднократными участниками и призерами многочисленных международных фестивалей и конкурсов. А его стены помнят визиты легендарных модельеров. Антон Ярощик:

В свое время за свою долгую историю Центром моды интересовались многие известные дизайнеры, как Пьер Карден, привозилась на показ коллекция Теда Лапидуса.

Татьяна Шабловская:

И приезжали иностранцы из Америки, демонстрировали, в первую очередь, коллекции, разработанные по народным мотивам. И это были шедевры, потому как были изделия, коллекции, где вышивка по белому. То есть все в белом цвете и вышивка белая Ришелье. Они просто кричали с мест, что можно купить. Нет, у нас тогда ничего не продавалось. До перестройки все модели перспективные, коллекционные хранились на складе.

Инновации в моде в Советской Беларуси всегда начинаются с Дома моделей. И уже с 1960-х годов здесь появляется свой отдел пропаганды моды. Для создания обратной связи с клиентом внедряется практика: каждый месяц художник-модельер и конструктор выступают в роли продавца. Галина Мешкова:

Тогда начал развиваться маркетинг: целевая аудитория, для кого, спрос, что им надо, запрос населения. Поэтому с таким расчетом мы, художники и конструкторы, технолог выходили. Очень «Богатырь» просил всегда, потому что большие размеры, все хотели чего-то модного. Антон Ярощик:

Уровень всегда присутствовал в этом месте. Место достаточно сакральное, потому что с тех пор как предприятия белорусского легпрома начали посещать показы и переносить модели на свое производство, Центр моды стал законодателем.

В конце 1980-х начинаются поездки за границу. Белорусские художники-модельеры оказываются на предприятиях Gucci и Fendi в Италии. Затем первая поездка в Париж, коллекция на берлинском подиуме, поездка в Китай, где свою коллекцию представляет Нина Остапенко, Ольга Ломако и Надежда Прищеп. Валерия Крыса:

Надежда Ивановна Прищеп была еще совсем молодым дизайнером, и коллекция, которую вывезли в Китай, произвела очень большой фурор. Были в шоке представители Востока от этой коллекции.