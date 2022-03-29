Можно посмотреть около 6 сюжетов. Что такое сон и могут ли ночные видения быть вещими?

Ночной кошмар из девяностых заставил многих полюбить будильники. Погружаться в сновидения на улице Вязов было слишком опасно. В отличие от голливудской киноистории сны в реальной жизни – явление привычное и безобидное. Или нет? Есть ли вообще этому научное объяснение?

Анастасия Пищухина, младший научный сотрудник Института физиологии НАН Беларуси:

Сон – это пережитый опыт, который был у нас за день. Наверняка вы слышали теорию про фазы сна. Последние исследования показали, что и в долговременной стадии мозг режиссирует сны. Более того, за ночь можно посмотреть около шести различных сюжетов, а на утро не вспомнить ни одного.

Анастасия Пищухина:

Есть нейроны, которые отвечают за сон, работают в этом процессе. И есть нейроны, которые работают в фазе пробуждения. Если этот переход более плавный, то люди как раз могут рассказывать, что им снилось. А если это более резкий переход и нейроны не успели переключиться или очень быстро переключаются, то люди думают, что они не видят сны. Письма от бессознательного – так характеризуют сновидения психологи. Приходящие образы несут в себе определенную символику и смысл для конкретного человека. Вот почему за истолкованием не стоит обращаться к сонникам.

Нелли Куприянович, психолог, коуч:

Например, паук. Для одного это будет про страх, для другого – про какое-нибудь веселье или шутку. Днем обиделся на коллегу, затаил это, и во сне это тоже может как-то отражаться, каким-то образом интерпретироваться. Если человек через сон не осознал, что он «проглотил» эту обиду, не отреагировал на нее никак, она уходит в дальние уголочки подсознания, копится там, и в какой-то ненужный, неудачный момент накопленное взрывается. Самые фантастичные и метафоричные картинки всплывают в сознании людей творческих. Артисты с удовольствием отправляются в царство Морфея за вдохновением.

Зина, певица:

Мне снятся какие-то фильмы, сериалы, причем сны у меня бывают многосерийные. Потом я просыпаюсь, понимаю: о, это был просто клип, это был фильм. Могу об этом написать песню, придумать сюжет для своего же клипа. Врата сна нередко открывают дорогу умершим. После такой игры разума неудивительно, что многие попросту боятся закрывать глаза.

Татьяна Дунаева, рунолог:

Умершие – это наш род. Это то, что действительно нам помогает. Они часто приходят как знаки. Очень рекомендую с ними разговаривать. Они от чего-то могут уберечь. Главное – не бояться. Конечно, чтобы не бояться, нужно чистить астральное тело. Простым человеческим языком – хотя бы разобраться со своими страхами, болями, травмами, родительскими программами. Это все, чем занимается психология. Именно сон обнажает наши корни и аккумулирует родовую энергию.

Нелли Куприянович:

Есть система персональная, есть система семейная. Семейная – это вы, ваши родители. И то, что происходит в семейной системе, чувствуют все, связь на уровне энергии. Умению мозга обрабатывать информацию мы часто приписываем сверхспособности, вещие сны. Сейчас вы удивитесь, потому как «ясным видением» обладает каждый из нас.