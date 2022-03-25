В Штатах просто фурор произвело! Как создавали костюмы для белорусских «Песняров»

В любые времена женщины стремятся выглядеть и одеваться ярко, стильно и красиво. И даже в период тотального дефицита они умудряются следовать моде, подражая кумирам зарубежных фильмов и пользуясь журналами мод. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:

Эксклюзивную одежду можно было заказать в Центре моды. У нас появился салон, в котором можно было заказать эксклюзивные вещи, потому что все время Центр моды работал на заказы. Это артисты, это, значит, и Ярмоленко, и «Песняры», и телевиденье, радио, ведущие программ, артисты заказывали себе. Эта работа шла всегда, а это создали специально салон, чтобы каждый, кто хочет, например, мог это себе заказать.

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Можно сказать, что кто-то из простых все-таки людей тоже мог позволить себе это, хоть это было и очень дорого, но могли позволить, так как при Центре моды было ателье, то есть если очень сильно захотеть, то можно почувствовать себя и в одежде от-кутюр.

Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:

Я работала с «Верасами», я разрабатывала несколько моделей для «Верасов», когда они уезжали в 1980-х годах с концертом в Европу, и тогда автор этих костюмов была Жанна Гуща. Частые заказчики эксклюзивной одежды – вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Они легенда не только в их музыкальном наследии, но и в облике ансамбля. Незабываемый сценический образ коллектива воплощен в костюмах «Песняров».

Владислав Мисевич, участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры»:

Однажды Дом моделей шил вплоть до обуви, сейчас вспоминаю, какие-то костюмы, и попросили нас с девчонками там дефиле сделать. Это была забава, но никак серьезно мы к этому не относились. Костюмы благодаря огромной популярности ансамбля знакомы миллионам людей, они запечатлены на обложках пластинок, на буклетах и календарях. Но долгое время отношение к костюмам у участников ансамбля было несерьезным.

Владислав Мисевич:

Первая поездка за границу была Сопот, в Польшу. Хоть социалистическая страна была Польша, но сам Сопотский фестиваль был на уровне европейских: Сан-Ремо, Медек, куда мы потом попали, Золотой орфей. Мы почувствовали: здесь атмосфера высокопрофессиональная и в музыке, и не только в музыке. Там мы с Чеславом Нейманом встретились, познакомились. Он был одет так, что мы там упали. А мы в костюмах, стриженые все. Такое осознание этого дела, что костюм имеет значение, оно пришло не сразу, а гораздо позже. Но перед этой поездкой в Сопот нам пошили уже костюмы с фольклорным таким мотивом. Мы там пели уже народные песни.

С «Песнярами» сотрудничают известные художники Беларуси. Создаваемые ими костюмы изобразительно поддерживают и усиливают белорусский образ ансамбля, что позволяет зрителю разных стран воспринимать ансамбль «Песняры» именно как национальный кол­лектив. Владислав Мисевич:

Были уже художники, которым мы доверяли просто, даже иногда не обращались, знали, что, как правило, здесь нам повезло, привлекались очень хорошие ребята, профессиональные. Интенсивная творческая деятельность «Песняров» вызывает необходимость постоянного обновления гардероба ансамб­ля и создания новых специальных комплектов костюмов. Владислав Мисевич:

А костюм шили у нас не менее двух в год, это система просто была. И количество потом переросло в качество. Хотя удачи были, на мой взгляд, и в Сопоте, и в Штатах, потом тот же Медек, когда во Францию поехали, в Болгарии этот фестиваль Золотой орфей, не было проблем с костюмом.

«Песняры» становятся первым в СССР коллективом, отправившимся на гастроли в США в 1976 году. Они выступают перед американской молодежью и имеют невероятный успех. Владислав Мисевич:

В Штатах просто фурор произвело не только наше пение, но и костюмы. И они были цветастые, на мой взгляд, немножко леповатые, но была уже вышивка ручная там, такие красные, все такие яркие, и просто начинали разговор иногда, у кого какие предпочтения не в музыке, а в костюмах. Это нас удивило. Один из главных модников в коллективе – это основатель и художественный руководитель «Песняров» Владимир Мулявин. Он уделяет созданию сценических костюмов огромное значение. А образной основой для имиджа становится нацио­нальный исторический костюм белорусской шляхты. Владислав Мисевич:

Появились эти длиннополые не совсем народные, не простонародные, а шляхетские какие-то, даже для нас они уже какой-то роскошью попахивали.