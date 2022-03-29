Кочанова на заседании Совета МПА СНГ: нас всех поодиночке пытаются изматывать испытаниями на прочность, легче не будет

В Алматы прошло торжественное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Именно здесь 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении МПА. Этот уникальный институт играет особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 марта Межпарламентская ассамблея СНГ по праву считается авторитетной международной платформой, где каждая страна-участница может донести свою позицию и ее голос будет услышан. Такой межпарламентский диалог на протяжении трех десятилетий способствует не только взаимодействию в экономической, социальной и гуманитарной сферах, но и вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

В торжественном заседании приняли участие парламентские делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Беларусь представляла председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.