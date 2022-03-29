Кочанова на заседании Совета МПА СНГ: нас всех поодиночке пытаются изматывать испытаниями на прочность, легче не будет

В Алматы прошло торжественное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Именно здесь 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении МПА. Этот уникальный институт играет особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 марта Межпарламентская ассамблея СНГ по праву считается авторитетной международной платформой, где каждая страна-участница может донести свою позицию и ее голос будет услышан. Такой межпарламентский диалог на протяжении трех десятилетий способствует не только взаимодействию в экономической, социальной и гуманитарной сферах, но и вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.
В торжественном заседании приняли участие парламентские делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Беларусь представляла председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сотрудничество наших парламентских делегаций в МПА СНГ может быть примером для парламентариев всего мира, как выстраивать культурный диалог на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства, чего так не хватает в современном быстро меняющемся мире.
К сожалению, в настоящее время попытки посеять вражду, рознь и ненависть между нашими странами кратно усиливаются. Нас пытаются запугать, заставить забыть свое прошлое, отречься друг от друга. Одним словом, подорвать веру в то, что мы народы одного геополитического пространства и общей судьбы. Возможно, именно сейчас мы переживаем самое серьезное сражение в нашей истории – за единство братских народов.
Нас всех поодиночке пытаются изматывать испытаниями на прочность. Дальше легче и проще нам не будет. Поэтому в нынешних реалиях Межпарламентская ассамблея приобретает особые роль, статус и значение. Нам есть за что бороться.
За 30 лет ассамблея стала главной площадкой для взаимодействия парламентариев Содружества. Общими усилиями принято около 600 модельных законов и других актов.