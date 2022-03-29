Испачкали лифт, не докрасили мусоропровод. Скандальная история развернулась в минском подъезде после ремонта ЖЭС

Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.

Лофт, модерн, ар-деко, минимализм – с первого взгляда не определишь, в каком стиле сделан ремонт в подъезде столичной многоэтажки. Стиль хай-тек, переходящий в «хай так».

Валерия Юдчиц, местная жительница:

Стены не были вымыты. Просто по всему старому, грязному. Сколько раз в год нужно обрезать ветки деревьев и где должны стоять мусорные контейнеры? Отвечает директор ЖЭУ Советского района – читайте далее.

Светлана, местная жительница:

Во время сильного ветра на техэтаже выпало окно. До сих пор оно не вставлено. Ветер по девятому этажу гуляет просто напропалую. Необычное световое решение, экспрессия в каждом мазке. Вот только жители дома такой дизайн не оценили.

В порыве вдохновения маляры просто вышли за рамки обыденности. Испачкали жителям лифт, а вот мусоропровод не докрасили: то ли краски не хватило, то ли энтузиазм иссяк.

Алла, местная жительница:

Нам сказали, что все это уже покрашено. Вот тут, что замазано, вчера они покрасили, тут облупилось, они обратно заштукатурили и наверх мазанут краской. На этом все. Вот здесь вот уже облупилось все, что они вчера покрасили. Подкрасили, подмазали и подбелили. Выполнил такой неидеальный ремонт ЖЭС-54. В ноябре 2021 года старший мастер Денис Нестеров провел собрание с жильцами. И постановил: плановому ремонту парадной быть.

Максим Терешков, адвокат:

Но отказаться, потому что я не хочу, нельзя. Если отказываются жильцы, то они должны представить свою альтернативу: мы отказываемся, потому что у нас есть подешевле и покачественнее. Художество маляров попали в объектив телекамеры после того, как домочадцам объявили стоимость работ.

Валерия Юдчиц:

Сумма в итоге стоит 8 250 на подъезд. И по истечении времени он сказал, что будет делиться на площадь. Хоть возмущению женщины и нет предела, но такие расчеты взяты не из воздуха. Все по букве закона.

Максим Терешков:

Цена работ определяется общей стоимостью работ и возлагается на каждого жильца, собственника квартиры, пропорционально занимаемой площади. К примеру, ремонт в вашем подъезде обошелся в 2000 белорусских рублей, а общая площадь всех квартир составляет 1000 квадратных метров. Если площадь вашей квартиры – 60 квадратных метров, вы заплатите 120 белорусских рублей. Сосед, у которого квартира 80 квадратных метров, – 160 белорусских рублей. Казалось бы, кто платит, тот и заказывает музыку, но не в этот раз и не для подъезда на Одоевского, 38. Алла:

Отвратительная, очень халатная работа. Даже то, что сейчас покрасили перила, везде проплешины. Как сказали девочки-сотрудники, которые красили, он дал всего лишь 16 литров краски на весь подъезд девятиэтажный. Сказал: справляйтесь, как хотите. Дому в этом году стукнуло 50. Именно стукнуло, потому что создается впечатление, что каждый год бил здание по крыше. Щели и трещины, выбоины и прорехи – попытка сделать реновацию сооружения была 17 лет назад, но, кажется, и тогда дело не пошло.

Был капремонт, сделали ремонт, забыли трубу, радиатор припаять. Вы сейчас войдете, увидите. Потом уже капремонт закончился, они нам пришпенделяли батарею, и мы идем в дом правления и говорим. А они нам: нет, мы уже красить не будем – капремонт закончился. 17 лет прошло – эта труба стоит неокрашенная. Жители искренне удивлены: неужели такой ремонт устроил заказчика и самого подрядчика? Съемочная группа нашей программы отправляется в тот самый 54-й ЖЭС, чтобы из первых уст узнать, кто и как считал людские деньги. К критике мастер оказался не готов, ведь художника, как и правдома, может обидеть каждый. «Звонил им, разбирались быстро». Минчане рассказали, как пользуются услугами службы 115 – подробности далее.