Настала эпоха Dior. Как развивалась мировая мода в послевоенное время?

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее, она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Период, предшествующий Второй мировой войне, диктует свои условия для моды – практичность и скрытность. Поэтому в начале 1930 годов для одежды характерны простота и удобство. Популярными становятся платья-рубашки с накладными карманами, юбки со складками, широкие брюки и простые сарафаны из ситца.

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Это больше была такая удобная одежда, та, в которой было удобно и комфортно работать, передвигаться, восстанавливать и строить новое.

Но к концу 30-х годов XX века с появлением первых советских звезд, таких, как Любовь Орлова и Людмила Целиковская, в моду возвращаются женственность и элегантность, а именно платья с выраженной линией талии, рукавами фонариком, туфли-лодочки на каблуке, дамские сумочки и маленькие шляпки. С приходом войны было не до моды. Но все заканчивается, и людям вновь хочется выглядеть красиво. В 1944 году наступает время трофейной моды, когда в страну попадает одежда, привезенная из Европы советскими воинами.

Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:

Кто-то привозил одежду из-за границы, и была давальческая эта, из Америки какая-то одежда. Давали семьям, у которых, например, мужчины погибли.

Послевоенная мода уникальна тем, что она создается на двух взаимоисключающих факторах. Первое – это желание скорее начать жить нормально, а второе – отсутствие для этого всяких ресурсов. Но женщины за военные годы успели привыкнуть не только экономить и выживать в условиях острого дефицита, но и проявлять чудеса изобретательности.

Галина Мешкова:

Был период, когда, во-первых, фабрики не работали, не из чего было шить, и поэтому выполняли модели послевоенные из того, что было. Это предметы, например, скатерти, занавески. Или старые вещи, которые можно было, что сохранилось, соединить. Комбинированная мода появилась.

В 1950-х годах модельеры активно начали осваивать стиль New Look, созданный Кристианом Диором еще в конце 1940-х годов. Но пришел он в Советский Союз с небольшим опозданием. Галина Мешкова:

Кристиан Диор – это самая яркая веха этого времени, потому что он создал свой Дом моды в 1947 году, сразу после войны. И создал модели, которые просто ошеломили всех, потому что это была женственность, грация, пластика, скульптурность образа, утонченность, жизнерадостность, жизнеутверждение. Женщина была куклой, которой хотелось подражать, которую хотелось любить и которая хотела жить и радоваться жизни.

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер Открытого акционерного общества «Центр моды»:

Мода на стиль New Look, которая появилась благодаря Кристиану Диору, как и все тенденции, пришла к нам чуть-чуть позже. Потому что мы находимся немножко в стороне он центра событий. Естественно, она прижилась, как и в любом другом месте, в котором она появлялась. Окончательно этот стиль утверждается на советских подиумах в середине 1950-х и ознаменовывает новую эпоху в моде.

Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:

Именно в послевоенные годы, чтобы придать женщине эту женственность, вернуть от войны, от трагедии, это направление New Look было как спасение, показать всю красоту женской фигуры именно таким силуэтом. Для создания такого силуэта нужен был расширенный низ, юбка полусолнце, солнце-клеш, заложенное в складки, в сборки. Очень прилегающий верх, и это создавало женственный силуэт.

Антон Ярощик:

New Look создает очень женственный, аккуратный силуэт песочных часов с подчеркнутой талией, приукрашивая бедра и лиф. Татьяна Шабловская:

Яркий представитель – это образ Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».