«Я его знаю отлично. Ещё с пацана знаю». Кто такой Николай Автухович и за что его судят?

Новости Беларуси. Резонансное дело банды Автуховича. Эта история как раз о тех, кого мирная и стабильная Беларусь не устраивала, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Терроризм, измена государству, незаконные действия с оружием и взрывчаткой. В Гродно продолжается громкий судебный процесс, на котором наши беглые оппозиционеры пытаются еще и пиариться. Константин Герцев провел собственное журналистское расследование и нашел несколько несостыковок в этой темной истории.

Такого Беларусь не видела с конца 1990-х. Ночь на 2 октября 2020-го. На окраине Волковыска неизвестные подожгли автомобиль сотрудника местного РОВД.

Через час очередной фаер-сигнал – теперь уже в другой части города пылает дом. Хозяин – тот же правоохранитель.

Похожий огненный сценарий разыграли 20 ноября и в Гродно. Взрыв на парковке спального района. Уничтоженная машина принадлежала также сотруднику милиции. Картинка в стиле бандитских разборок. Но в этом случае заказчики не криминальные авторитеты, а лидеры беглой оппозиции.

В декабре 2020-го белорусские спецслужбы задержали исполнителей. Как установит следствие, воплотить в реальность банде удалось лишь малую часть из запланированных терактов. Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы Автуховича: «Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять».

У себя на родине, в Волковыске, Николай Автухович – персонаж известный. После службы в Афганистане и развала Союза подался в бизнес. Закупил несколько новых белоснежных Mercedes и открыл в городе первую службу «лакшери» такси. В середине 2000-х уже политические аппетиты возросли: решил баллотироваться в депутаты парламента, но безуспешно. После провала ушел в радикальную оппозицию. В 2006-м им заинтересовались местные правоохранители, а уже в июле он был арестован по статье «Уклонение от уплаты налогов». Дальше срок, потом еще один, но уже за подготовку терактов в 2009-м. К событиям августа 2020-го дважды судимый Автухович был готов как никогда.

Я его знаю отлично. Еще с пацана знаю. А с отцом я его работал вместе. Не хотел человек жить нормально. Ну так и чего там. Первый раз посадили, второй раз, я знаю. А тут уже третий раз. Надо научиться жить. Живи спокойно, тихонько. Была фирма. Ходил в фуфаечке.

Адреса своих жертв он черпал из деструктивных Telegram-каналов, оружейный арсенал пополнял при помощи сторонников из Украины.