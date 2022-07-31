Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил

Идет 21-й день голодовки Автуховича, хотя обычно люди умирают на 11-й. Нашли несостыковки.

Новости Беларуси. Резонансное дело банды Автуховича. Эта история как раз о тех, кого мирная и стабильная Беларусь не устраивала, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Терроризм, измена государству, незаконные действия с оружием и взрывчаткой. В Гродно продолжается громкий судебный процесс, на котором наши беглые оппозиционеры пытаются еще и пиариться.

На следующий день мы приехали в логово Автуховича. Здесь все начиналось и закончилось. Вот и те самые белые Mercedes.

Вопреки сообщениям оппозиционных медиа о бегстве жены и дочери в Польшу, во дворе гуляет любимая собака семейства, газон подстрижен, да и окна открыты. Мы решили заглянуть на огонек.

Без ответа, только изредка появляющийся силуэт закрывающий окна и нервно дергающиеся занавески как сигнал, что дом не пустует. По наблюдениям соседей, в коттедже недавно появился постоялец. Местный почтальон раскрыла все явки и пароли.

Константин Герцев, корреспондент:

В этот дом какая-то почта приходит?

– Иногда бывает, да.

– Иногда – это как?

– Ну вчера было письмо.

– Не помните, откуда письмо?

– Автухович Е. А., по-моему. Но жена тут приезжает иногда, забирает почту. Дочка иногда приезжает.

Вот вам и очередная информационная утка Автуховича. Бежавшие от якобы преследования белорусских силовиков возвращаются домой. Оставшиеся в Европе верят в героизм подозреваемого в терактах. Его дальнейшую судьбу определит суд, но отношение сидельцев к этой персоне уже предначертано.