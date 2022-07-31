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Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил

31 июля 2022 17:41
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Новости Беларуси. Резонансное дело банды Автуховича. Эта история как раз о тех, кого мирная и стабильная Беларусь не устраивала, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Терроризм, измена государству, незаконные действия с оружием и взрывчаткой. В Гродно продолжается громкий судебный процесс, на котором наши беглые оппозиционеры пытаются еще и пиариться.  

Идет 21-й день голодовки Автуховича, хотя обычно люди умирают на 11-й. Нашли несостыковки.  

Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил-1

На следующий день мы приехали в логово Автуховича. Здесь все начиналось и закончилось. Вот и те самые белые Mercedes.  

Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил-4

Вопреки сообщениям оппозиционных медиа о бегстве жены и дочери в Польшу, во дворе гуляет любимая собака семейства, газон подстрижен, да и окна открыты. Мы решили заглянуть на огонек.  

Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил-7

Без ответа, только изредка появляющийся силуэт закрывающий окна и нервно дергающиеся занавески как сигнал, что дом не пустует. По наблюдениям соседей, в коттедже недавно появился постоялец. Местный почтальон раскрыла все явки и пароли.  

Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил-10

Константин Герцев, корреспондент:  
В этот дом какая-то почта приходит?  
– Иногда бывает, да.  
– Иногда – это как?  
– Ну вчера было письмо.  
– Не помните, откуда письмо?  
– Автухович Е. А., по-моему. Но жена тут приезжает иногда, забирает почту. Дочка иногда приезжает.  

Вот вам и очередная информационная утка Автуховича. Бежавшие от якобы преследования белорусских силовиков возвращаются домой. Оставшиеся в Европе верят в героизм подозреваемого в терактах. Его дальнейшую судьбу определит суд, но отношение сидельцев к этой персоне уже предначертано.  

Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил-13

– Скажите, что о нем думают?  

Александр Щеглов, заключенный:  
Я думаю, что когда он приедет в любое исправительное учреждение, он узнает, что о нем думают.  

Кто живёт дома у Автуховича? Корреспондент СТВ съездил и выяснил-16

Запланированный на 31 июля в Вильнюсе масштабный митинг в поддержку главаря и его банды, мягко говоря, не состоялся. Лидер оппозиции соратников тоже не поддержала. Даже обещанные экскурсии и квесты численности не прибавили. Вот она – солидарность. Отныне ожидания Автуховича – проблемы только Автуховичей.  

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# Национальная безопасность # общество # Николай Автухович # Константин Герцев # Фотофакт

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