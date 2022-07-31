Медикаменты, молочка и кукурузные палочки. Какие товары благодаря безвизу вывозят поляки из Беларуси?

Энергетический кризис, который сейчас грозит Прибалтике, отражается, в первую очередь, на обычных гражданах этого региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пользуясь безвизом, они закупают в нашей стране буквально все, что горит. В том числе торф.

В Прибалтике до сих пор используют печное и паровое отопление в частных домах. А на фоне урезания поставок газа из России такой способ согреться становится все более актуальным. Да и люди опасаются, что осенью и зимой у них просто не будет финансовых возможностей оплачивать жировки. Похожая ситуация и в Польше. Больше половины жителей этой страны уже откладывают деньги на оплату счетов в холодный период.

Гродненская региональная таможня отмечает в последнее время увеличение количества случаев вывоза иностранными гражданами, особенно гражданами Литовской Республики торфобрикетов в соседнюю страну из Республики Беларусь.

Кроме торфа наши соседи покупают у нас медикаменты, молочные продукты и топ этой недели – кукурузные палочки. Ими заполняют багажники авто. Во-первых, в Прибалтике такого лакомства нет, а во-вторых, для многих – это вкус, возвращающий в детство. Цены на многие товары в Беларуси ниже, да и нет даже намека на дефицит. Отметим, с начала действия безвиза нашу страну посетило уже около 145 тысяч иностранцев.

– А вы по безвизу приехали? Как вам?

– Каждую неделю еду.

– Бизнес какой-то?

– Топливом заправиться. 2,5 литра машина, у жены 3 литра. Она жрет, у нас 2 евро, тут 90 центов.

– Выгодно?

– Конечно.

– А продукты какие, только палочки?

– Лекарства можно взять еще. Мы тут целыми упаковками покупаем. Иногда днем надо спать, таблетки поешь и спишь. У нас нет таких.

Упростили визовый режим, и даже мои родственники, мужа родственники могут приезжать спокойно в Беларусь. При желании все могут приезжать. И его мама, у которой нет визы, которая никогда не была в Беларуси. И его сын от первого брака. Понимаете, для литовцев это супер просто. Я думаю, для белорусов тоже.