«У меня стоял телефон на прослушке». Блогер из Риги рассказала, как на самом деле обстоят дела со свободой в Европе

Вкус свободы ничего не испортит, разве что излишки демократии, которые превращаются в откровенный прессинг со стороны властей. От этого и бежала рижанка, блогер и общественный деятель Виктория Матуле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поводом для опасений за свою свободу послужило одно фото и гражданская позиция девушки. По неофициальным данным, спецслужбы Латвии готовились арестовать Викторию.

Ольга Коршун, СТВ:

Вообще, все началось еще в мае, когда Рига официально запретила праздновать 9 Мая и буквально катком проехалась по цветам, которые жители латвийской столицы возложили к памятнику Освободителям. Такой жест со стороны властей породил настоящий народный гнев. Люди были недовольны такой кощунственной политикой, начали снова нести цветы к монументу и выходить на акции протеста. Виктория Матуле, как и многие другие рижане, решила отдать дань памяти своим предкам, освободившим Ригу от фашистов, но в итоге оказалась на прицеле у спецслужб. Кстати, ее соратник Александр Дубяго, с которым Виктория сфотографировалась случайно, можно сказать, в эмоциональном порыве, был арестован. А вот девушке удалось бежать из демократической страны, где прославляют свободу слова и мнений, а на деле только в Беларуси она может свободно и открыто выразить свою точку зрения. Итак, мы связались с Викторией по скайпу. Вика, как развивались события после майского инцидента? «Если я попадаю на границу Латвии, то меня передают спецслужбам сразу же»

Виктория Матуле, общественный деятель (Латвия):

У меня около дома появилась машина с человеком, который за мной следил. У меня стоял телефон на прослушке. В общем, много чего происходило. И одновременно с этим начали спецслужбы приезжать к людям, кто снимал тоже видео в TikTok, поэтому я начала бояться, что ко мне тоже приедут. Поэтому приняла решение ехать в Беларусь, так как был безвиз. И через литовскую границу я поехала, потому что, как оказалось позже, мои данные отмечены на границе. Если я попадаю на границу Латвии, то меня передают спецслужбам сразу же.

Ольга Коршун:

Да, в последнее время мы становимся свидетелями «демократических» приемов, особенно это касается представителей медийного поля и общественников. Какова, кстати, судьба ваших соратников? «Всех отпускают под большие залоги, Кирилла Федорова отпустили за 50 тысяч евро» Виктория Матуле:

Да, Сашу посадили в тюрьму. И до этого был еще блогер Кирилл Федоров. Он тоже освещал события с военной спецоперации. И он тоже сидел в тюрьме. Их недавно освободили, но им нельзя уезжать из страны, подписка о невыезде и какой-то комендантский час. Всех отпускают под большие залоги, то есть Кирилла Федорова отпустили за 50 тысяч евро, вот этого журналиста Айвиса Василевскиса за 20 тысяч. Сашу просто так отпустили. Ольга Коршун:

Вы в Беларуси провели почти два месяца. Какие впечатления, так ли страшны белорусы, как их малюют в Европе? «В Латвии я столкнулась с осуждением и ненавистью»