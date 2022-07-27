18-й день Автухович отказывается от воды и пищи. Фигуранты пытаются всячески замедлить ход судебного разбирательства

Новости Беларуси. Терроризм, измена государству, незаконные действия с огнестрельным оружием и взрывчаткой. В Гродно продолжается судебный процесс по одному из самых резонансных уголовных дел в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых 12 человек, главному фигуранту – Николаю Автуховичу, инкриминируют 12 статей Уголовного кодекса. 6 из них – особо тяжкие, предусматривающие высшую меру наказания. За 2,5 месяца процесса зачитано менее четверти томов дела.

Фигуранты пытаются всячески замедлить ход судебного разбирательства. Уже 18-й день главарь Автухович отказывается от употребления воды и пищи. Стоит отметить, что мировой рекорд сухой голодовки – 11 суток. По информации компетентных источников, лидер группировки регулярно проходит медицинский контроль в следственном изоляторе. Результаты анализов отрицают факт голодовки, что говорит о попытках очередных манипуляций в отношении высокого суда и общественности.