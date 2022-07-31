Президент подписал закон о введении изменений в Кодекс о культуре

Новости Беларуси. Внесли изменения в Кодекс о культуре. Закон подписал Президент. Нововведений достаточно много, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, организаторы культурно-зрелищных мероприятий обязаны получить специальное удостоверение. Конечно, это правило касается не всех. Свадьбы, именины, юбилеи проходят в свободной форме. Главное, чтобы с них никто не получал финансовую прибыль. Предусмотрено и создание специального реестра организаторов, который будет вести Министерство культуры. Без включения в реестр проводить культурные мероприятия запрещено.