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Президент подписал закон о введении изменений в Кодекс о культуре

31 июля 2022 17:18
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Новости Беларуси. Внесли изменения в Кодекс о культуре. Закон подписал Президент. Нововведений достаточно много, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Президент подписал закон о введении изменений в Кодекс о культуре-1

К примеру, организаторы культурно-зрелищных мероприятий обязаны получить специальное удостоверение. Конечно, это правило касается не всех. Свадьбы, именины, юбилеи проходят в свободной форме. Главное, чтобы с них никто не получал финансовую прибыль. Предусмотрено и создание специального реестра организаторов, который будет вести Министерство культуры. Без включения в реестр проводить культурные мероприятия запрещено.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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