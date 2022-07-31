Идёт 21-й день голодовки Автуховича, хотя обычно люди умирают на 11-й. Нашли несостыковки

Новости Беларуси. Резонансное дело банды Автуховича. Эта история как раз о тех, кого мирная и стабильная Беларусь не устраивала, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Терроризм, измена государству, незаконные действия с оружием и взрывчаткой. В Гродно продолжается громкий судебный процесс, на котором наши беглые оппозиционеры пытаются еще и пиариться. «Я его знаю отлично. Еще с пацана знаю». Кто такой Николай Автухович и за что его судят? Читать здесь.

Полтора года следствия, 65 томов уголовного дела. В мае в гродненской тюрьме № 1 начался судебный процесс по делу банды Автуховича. На скамье подсудимых 12 человек. Главного фигуранта обвиняют по 12 статьям УК, 6 из них – особо тяжкие, одна – расстрельная. Собранная доказательная база и признательные показания других обвиняемых не дают и надежды на правовые маневры. Поэтому, обвиняемому только и остается, как тянуть время. На первых заседаниях в тренде были политические лозунги, оскорбительные реплики и игнор законных требований судьи. Теперь в ходу еще одна уловка – голодовка. Ее Николай Автухович объявил 11 июля. По словам его дочери, он до сих пор воздерживается от еды и воды. На счетчике 21-й день.

Александр Щеглов, заключенный:

Человек пытается обратить на себя внимание, потому что никаким другим образом он это сделать не может. Он пытается сделать все возможное, что в его ракурсе. Он может попытаться что-то сделать с собой, но, видимо, человек морально слабый, не готов к этому. То есть он может только отказаться от еды. Но обратно же, такой человек долго не продержится, если у него не хватает духа и характера сделать что-то радикальное. Рано или поздно все равно сломается. Или как минимум останется инвалидом и все равно начнет есть. Потому что инстинкт самосохранения никто не отменял. Когда человек на сухой голодовке, в течение трех суток начинается необратимый процесс. Он не то что не может разговаривать, он полностью невменяемый.

Для Николая Автуховича голодовка – состояние знакомое. Эта третья, равно как и ходка, на его счету, но первая с отказом от воды. И здесь стоит отметить: самые длительные сухие голодовки в мире продолжались не более 11 суток. И всегда исход один – летальный. Поэтому возник вполне уместный вопрос: так ли честен с аудиторией волковысский подрывник? В среду, на 17 день голодовки, мы посетили заседание. Главный фигурант дела не стеснялся в выражениях и в привычной ему форме активно вступал в агрессивную дискуссию, которая явно была подпитана энергией. Из-за этого Автухович в очередной раз был удален из зала суда. По горячим следам наша съемочная группа обратилась к врачу-диетологу, конечно, без акцента на личность обвиняемого. Предварительное заключение: внешний вид, как и вызывающие действия на суде, со сроком голодовки не вяжутся.

Оксана Панасюк, врач-диетолог больницы скорой медицинской помощи Гродно:

Слабость у него будет. Шаткость походки будет. Помутнение даже сознания, то есть нарушение концентрации внимания. Даже когда ты будешь задавать вопросы, он может уже отвечать медленно, задумываться. Да и человек сам будет апатичен.

Для мест не столь отдаленных голодовка – распространенный способ манипуляции. Привлечь внимание прессы, затем выбить у администрации лучшие условия – рабочая схема. Но и для такого здесь есть свои маститые порядки. Как минимум, надо написать официальный отказ от любых посылок и передач. Автухович, кстати, этого до сих пор не сделал. Даже больше, как нам стало известно, на этой неделе он получил одну из них – с продуктами питания. Ну, и помощь сокамерника никто не отменял: стол общий, но еда якобы соседа.