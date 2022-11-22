«Я буду не востребован». Почему люди в возрасте не всегда хотят делиться опытом с молодыми сотрудниками?

Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему-то работодатели считают, что люди после 45 лет более медлительные, да к тому же на «вы» с гаджетами. Актуально ли это для нашего рынка?
Лина Юркевич, психолог:
Признаться честно, конечно, да. Увы, поколение более возрастное адаптируется к гаджетам сложнее, и это действительно так. Опять же, это повод обратиться к молодому поколению и создать абсолютно другую атмосферу в коллективе.
Алеся Лакина:
Главное, желание. А что с мотивацией у людей постарше?
Лина Юркевич:
Не всегда есть такая мотивация. Действительно, в коллективе между возрастами бывают эти шероховатости. Потому что, если молодому поколению вдруг передать опыт, оно же начнет этим пользоваться, и я буду не востребован. Если у человека есть такой страх, то это уже вопрос не руководителя. Нужно человеку самому, конечно, с этим разбираться. Молодое поколение разберется, ему сейчас гораздо проще. Сейчас очень много информации, ему есть где это почерпнуть. Оно горит, может работать не 8, а 12 часов, если ему интересно, оно замотивировано.
Тогда вопрос более возрастного поколения – как же удержать это уважение к себе, если я вроде бы что-то знаю? Как мне быть, в этой ситуации сохранить уважение ко мне? Ведь хочется очень иметь значимость. Если стать ближе к молодому поколению, к поколению своего возраста, начать делиться, искренне отдавать, тогда получится это уважение. То есть получается, если мы перевернем монетку другой стороной, откроемся, поверим и поймем, что нас ценят за опыт и мы этот опыт готовы предавать, возложится дружественный коллектив, обмен опытом, и совершенно по-другому будет отношение. Потому что держаться просто за опыт и возраст – это тупиковый путь, непонятные страхи и напряжение.
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