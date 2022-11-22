«Я буду не востребован». Почему люди в возрасте не всегда хотят делиться опытом с молодыми сотрудниками?

Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему-то работодатели считают, что люди после 45 лет более медлительные, да к тому же на «вы» с гаджетами. Актуально ли это для нашего рынка?

Лина Юркевич, психолог:

Признаться честно, конечно, да. Увы, поколение более возрастное адаптируется к гаджетам сложнее, и это действительно так. Опять же, это повод обратиться к молодому поколению и создать абсолютно другую атмосферу в коллективе. Алеся Лакина:

Главное, желание. А что с мотивацией у людей постарше?