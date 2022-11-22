Проще разработать игрушку для Запада, чем работать на нашу экономику? Эксперты о перспективах белорусского IT

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» политолог Петр Петровский и Илья Бегун, политический аналитик.
Юлия Бешанова, СТВ:
Поговорим мы с вами сегодня об одной из самых популярных нынче профессий и сфер – IT.
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» политолог Петр Петровский и Илья Бегун, политический аналитик.
Юлия Бешанова, СТВ:
Поговорим мы с вами сегодня об одной из самых популярных нынче профессий и сфер – IT.
Петр Петровский, политолог:
Мы помним, как транснациональные корпорации выбрасывали Трампа из Twitter, знаем, какую политику некоторые хостинги ведут в отношении наших телевизионных каналов, информационного пространства, какую политику ведут социальные сети. Без того, чтобы интернет был в белорусском законодательном поле, а это может обеспечить только IT-отрасль, без этого мы не будем полноценным суверенным государством. Для этого нужны люди, наукоемкость, наукоемкий продукт. Мне бы все-таки хотелось, чтобы часть IT-специалистов пошла в научную сферу, на создание именно хорошего IT-кластера в Академии наук, который бы занимался не аутсорсингом, а разработками глубинными, как говорят. Специалисты «железа» – вот наша задача.
Юлия Бешанова:
А есть вообще попытки создания? Мы все знаем, что ПВТ – это самый знаменитый и распиаренный IT-проект в нашей стране. Есть ли подобные или работают ли над подобным, например, в Академии наук или каких-то других центрах?
Петр Петровский:
В Академии наук еще с советских времен Институт информатики.
Юлия Бешанова:
Как-то мы меньше слышим об их разработках.
Петр Петровский:
А почему меньше слышны? Потому что они работают не на рынок, а на науку, то есть на перспективу и на стратегию. Белорусская школа кибернетики, белорусская школа искусственного интеллекта существует, просто главная наша проблема, что в 2000-е годы перед нами стояла задача сохранить кадры и компетенции в Беларуси, поэтому пошли по наиболее легкому пути: обслуживание через аутсорсинговые компании, компании, готовые к Западу. Сейчас наша задача – скорректировать это и формировать собственный суверенный кластер, наукоемкий кластер, который будет работать на нашу страну.
Юлия Бешанова:
Сколько нужно времени?
Петр Петровский:
Здесь надо говорить не только о том, сколько нужно времени, а это как минимум лет пять, но сколько нужно еще и средств. Должны быть определенные вложения в специалистов, в создание всей инфраструктуры для того, чтобы все это зафункционировало и было конкурентоспособным. Благо, санкции нам в этом содействуют, и то, что на российском рынке имеется определенный дефицит такой продукции, – это тоже наш плюс.
Илья Бегун, политический аналитик:
Общался в прошлом году с представителями Академии наук. Они описали процесс во многом движущего фактора. Как раз на Западе отличие в том, что они выделяют зачастую гранты, которые должны быть невозвратными.
Петр Петровский:
Так называемые венчурные фонды.
Илья Бегун:
Да, то есть частное финансирование идет в том числе. У нас проблема в академической среде какая? Даже если ты привлекаешь средства, ты запрашиваешь у Академии наук средства на какое-либо исследование, то хоть ты разбейся, но в течение, по-моему, пяти лет должен вернуть эту сумму в двукратном размере.
Юлия Бешанова:
То есть даже если гипотеза оказалась неверна…
Илья Бегун:
Даже если она оказалась верна, то ты потом в бюрократии очень сильно тонешь, то есть нам тоже надо пересмотреть некоторые подходы. Почему с нами порой и внутри страны не хотят взаимодействовать?
Юлия Бешанова:
То есть проще разработать какую-то игрушку для западной страны, чем работать на нашу экономику?
Илья Бегун:
Да, потому что иногда эти предъявляемые требования не соответствуют конъюнктуре рынка тоже. Не всегда возможно исследования окупить в такой срок и в такой сумме.
Юлия Бешанова:
Высокие технологии очень прочно вошли в нашу жизнь, и сфера продолжает развиваться. К чему готовиться: может, какие-то прорывные открытия мы ждем сейчас в IT, промышленном секторе? Не уйдем же мы все в виртуальную реальность.
Илья Бегун:
Ничего принципиально нового, кроме дополненной реальности. Лично я противник виртуальной реальности. На мой взгляд, она просто испортит психику людям, а дополненная реальность может нам помочь.
Юлия Бешанова:
В чем?
Илья Бегун:
Мы можем дополнить наше взаимодействие информационным сегментом, то есть инженер может видеть не только своими глазами, но и дополнительную вводную информацию (мета-информацию) по каким-то определенным вопросам. Виртуальная реальность создает искаженную картинку полностью.
Петр Петровский:
Здесь мы должны в среднесрочной перспективе ожидать введение беспилотников, искусственного интеллекта, автоматизацию низкоквалифицированной и среднеквалифицированной рабочей силы. В этой ситуации нам надо сегодня думать про трансформацию образования, повышение стандартов, чтобы у нас среднестатистический гражданин выполнял более сложные функции, а не был замещен аппаратом.
Юлия Бешанова:
Надеюсь, что вся IT-сфера вместе со всем будет работать на благо и процветание страны.
Читайте также:
«Политически зеленые хомячки, находящиеся в парничке». Почему айтишники вышли на протесты в 2020-м?
«В IT-отрасли потолок роста». Грозит ли Беларуси переизбыток кадров в этой сфере?