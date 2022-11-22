Проще разработать игрушку для Запада, чем работать на нашу экономику? Эксперты о перспективах белорусского IT

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» политолог Петр Петровский и Илья Бегун, политический аналитик. Юлия Бешанова, СТВ:

Поговорим мы с вами сегодня об одной из самых популярных нынче профессий и сфер – IT. «Хотелось бы, чтобы часть IT-специалистов пошла в научную сферу»

Петр Петровский, политолог:

Мы помним, как транснациональные корпорации выбрасывали Трампа из Twitter, знаем, какую политику некоторые хостинги ведут в отношении наших телевизионных каналов, информационного пространства, какую политику ведут социальные сети. Без того, чтобы интернет был в белорусском законодательном поле, а это может обеспечить только IT-отрасль, без этого мы не будем полноценным суверенным государством. Для этого нужны люди, наукоемкость, наукоемкий продукт. Мне бы все-таки хотелось, чтобы часть IT-специалистов пошла в научную сферу, на создание именно хорошего IT-кластера в Академии наук, который бы занимался не аутсорсингом, а разработками глубинными, как говорят. Специалисты «железа» – вот наша задача. Юлия Бешанова:

А есть вообще попытки создания? Мы все знаем, что ПВТ – это самый знаменитый и распиаренный IT-проект в нашей стране. Есть ли подобные или работают ли над подобным, например, в Академии наук или каких-то других центрах? Петр Петровский:

В Академии наук еще с советских времен Институт информатики. Юлия Бешанова:

Как-то мы меньше слышим об их разработках.

Петр Петровский:

А почему меньше слышны? Потому что они работают не на рынок, а на науку, то есть на перспективу и на стратегию. Белорусская школа кибернетики, белорусская школа искусственного интеллекта существует, просто главная наша проблема, что в 2000-е годы перед нами стояла задача сохранить кадры и компетенции в Беларуси, поэтому пошли по наиболее легкому пути: обслуживание через аутсорсинговые компании, компании, готовые к Западу. Сейчас наша задача – скорректировать это и формировать собственный суверенный кластер, наукоемкий кластер, который будет работать на нашу страну. Юлия Бешанова:

Сколько нужно времени? «Санкции нам в этом содействуют». Появится ли в Беларуси собственный наукоемкий кластер в IT? Петр Петровский:

Здесь надо говорить не только о том, сколько нужно времени, а это как минимум лет пять, но сколько нужно еще и средств. Должны быть определенные вложения в специалистов, в создание всей инфраструктуры для того, чтобы все это зафункционировало и было конкурентоспособным. Благо, санкции нам в этом содействуют, и то, что на российском рынке имеется определенный дефицит такой продукции, – это тоже наш плюс.

Илья Бегун, политический аналитик:

Общался в прошлом году с представителями Академии наук. Они описали процесс во многом движущего фактора. Как раз на Западе отличие в том, что они выделяют зачастую гранты, которые должны быть невозвратными. Петр Петровский:

Так называемые венчурные фонды. Илья Бегун:

Да, то есть частное финансирование идет в том числе. У нас проблема в академической среде какая? Даже если ты привлекаешь средства, ты запрашиваешь у Академии наук средства на какое-либо исследование, то хоть ты разбейся, но в течение, по-моему, пяти лет должен вернуть эту сумму в двукратном размере. Юлия Бешанова:

То есть даже если гипотеза оказалась неверна… Илья Бегун:

Даже если она оказалась верна, то ты потом в бюрократии очень сильно тонешь, то есть нам тоже надо пересмотреть некоторые подходы. Почему с нами порой и внутри страны не хотят взаимодействовать?