«Транспорт в духе времени». Журналисты президентского пула прилетели в Ереван на военном самолёте

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Армению. 23 ноября Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут промежуточные итоги работы организации. Примечательно, что в 2023 году наша страна будет председательствовать в ОДКБ. Белорусский лидер озвучит ключевые направления, на которых нужно сконцентрировать совместные усилия. Съемочная группа СТВ уже работает в Ереване. Репортаж Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Белорусские журналисты в Армению отправились накануне встречи лидеров стран ОДКБ. Надо сказать, из необычного у нас было транспортное средство, на котором мы летели в Ереван – это самый большой в нашем флоте военно-транспортный самолет ИЛ-76. Транспорт в духе времени и характере повестки.

Кстати, именно на таких же самолетах, в том числе, и с этого же аэродрома в Мачулищах в январе с миротворческой миссией в рамках ОДКБ отправлялись военные. Руководство Казахстана запросило помощи в связи чрезвычайной ситуацией, и в считанные часы ОДКБ оперативно отреагировало. «Это самое правильное решение». Зачем силы ОДКБ вошли в Казахстан в январе?

Союзники из всех стран договора направили своих миротворцев. Спустя время многие эксперты оценивают ту миссию как «судьбоносную» для ОДКБ. Как относятся к ОДКБ в Казахстане? Ответила местный эксперт.

Но Казахстан в первые дни 2022-го был лишь началом. Спустя девять месяцев перед каждой из шести стран Договора о коллективной безопасности стоят свои вызовы. Россия проводит специальную военную операцию. В это время у западных рубежей Беларуси, а вместе с ней и всего ОДКБ, НАТО наращивает группировку войск. Притом, очевидно, готовит не оборонительные, а наступательные позиции. Неспокойно на кыргызско-таджикских рубежах. К миру то приходят, то нет на армяно-азербайджанской границе. Словом, всем непросто, а добавим к этому неоправданные ожидания и национальный эгоизм… «Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ.

Напомним, Армения в 2022 году председательствует в ОДКБ. И завтрашняя встреча, вероятнее всего, будет финальной в 2022 в таком формате. Хотя внеочередные саммиты в формате онлайн никто не отменял. Последний состоялся буквально пару недель назад по инициативе как раз-таки армянской стороны. И, как тогда справедливо заметил Александр Лукашенко, о проблемах и тонкостях союзнических отношений, особенно в такой непростой период, лучше говорить, глядя друг другу в глаза.

Алена Сырова:

Ждем завтра нашего Президента и его коллег в Ереване. Как ожидается, лидеры пообщаются в комплексе «Двин», который находится совсем недалеко отсюда, в центре армянской столицы. Главы государств пообщаются в узком и в расширенном формате.

Но по характерным звукам и периодически проезжающим машинам полиции можно судить, что к саммиту практически все готово. И можно не сомневаться, что наблюдать за встречей лидеров стран ОДКБ будут и те, кто регулярно хоронят организацию, особенно в информационном поле. Но как бы не так.