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28 лет и за плечами два декрета. Белоруска рассказала, как набиралась профессионального опыта

22 ноября 2022 15:10
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Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В каких направлениях нужно дать дорогу молодым, а где лучше справятся настоящие профессионалы, люди более зрелого возраста?

28 лет и за плечами два декрета. Белоруска рассказала, как набиралась профессионального опыта-1

Екатерина Скороход, экономист, участвует в общественной и культурной жизни коллектива, помогает наладить связь поколений:
Я могу сказать на примере своего предприятия. Я экономист на предприятии, пришла, когда мне было 28 лет. Мне казалось, что я уже немолодой специалист, потому что 28 лет, за плечами два декрета. Я пришла, и мне казалось, что будут от меня ожидать, что я уже опытный сотрудник, что у меня уже какие-то знания за плечами. Хорошо, что у меня в коллективе были очень опытные мои коллеги, которые смогли помочь мне, объяснить многие вопросы. Без них бы, конечно же, я не справилась. Мне дали очень сложный участок, где очень много подразделений всяких, анализа. Конечно же, мне хотелось показать свою значимость, не оплошать. Коллега помогла мне. Также руководитель мой, начальник, который даже однажды сидел со мной до полдвенадцатого ночи, помогал мне. Не каждый, согласитесь, начальник будет так сидеть и помогать в свое свободное время. Поэтому, мне кажется, что надо работать сообща, что в коллективе должны быть и молодые сотрудники, и более опытные, старые сотрудники. Потому что только как одно целое мы сможем достичь производительности и работать более эффективно.

Почему работодатели не хотят нанимать людей старше 40-45 лет? Рассказала директор кадрового агентства – подробнее здесь.

# Работа # общество # Алеся Лакина # Екатерина Скороход # Фотофакт

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