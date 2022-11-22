«Всю жизнь проработал на одном месте». Только ли молодёжь готова к частой смене работы?

Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Лина Юркевич, психолог:

Сейчас вообще появилась абсолютно новая тенденция, которой придерживаются люди абсолютно разных возрастов. Она заключается в том, что, если раньше человек выбирал одну себе профессию, следовал ей всю жизнь – мы здесь уже говорим тогда про опыт – и набирался опыта в определенной области. Это считалось прямо очень хорошо, если человек всю жизнь проработал на одном месте. То сейчас это уже приобретает совершенно другую тенденцию – люди в течении жизни каждые пять-семь лет не просто меняют место работы, а меняют вообще область, направление и сферу. Здесь уже вопрос возраста абсолютно не имеет никакого значения, потому что человек в 40 и 50 лет может окунуться в ту область, которая ему очень интересна. Он будет там работать с полной отдачей.