«Они хотят свободы». Азарёнок встретился с гомельской молодёжью в рамках проекта «Будь в теме!»

Новости Беларуси. «Будь в теме!» Гомель встретил участников совместного проекта «Столичного телевидения» и «Белой Руси». Сразу две диалоговые площадки – для старшеклассников и студентов – организовали в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречи прошли в формате живой беседы. Основной темой стала информационная война. У молодежи была уникальная возможность пообщаться с Григорием Азаренком и узнать его лайфхаки по разоблачению фейковых новостей.

Илья Шмарловский, студент Белорусского государственного университета транспорта:

С учетом событий августа 2020 года, я понял, что самой большой проблемой в то время был именно фейк. Фейк-информация, которая представлялась во всех средствах массовой информации. Поэтому я начал задумываться с того времени, что информацию нужно фильтровать.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Они хотят свободы, они хотят реализовать себя, поэтому очень много манипуляторов пытаются изменить их мозги, изменить их души, пытаются сделать их врагами нашего государства. Мы видим, что у них не получается. Эти дети – наши.