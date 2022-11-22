«Они хотят свободы». Азарёнок встретился с гомельской молодёжью в рамках проекта «Будь в теме!»
Новости Беларуси. «Будь в теме!» Гомель встретил участников совместного проекта «Столичного телевидения» и «Белой Руси». Сразу две диалоговые площадки – для старшеклассников и студентов – организовали в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречи прошли в формате живой беседы. Основной темой стала информационная война. У молодежи была уникальная возможность пообщаться с Григорием Азаренком и узнать его лайфхаки по разоблачению фейковых новостей.
Илья Шмарловский, студент Белорусского государственного университета транспорта:
С учетом событий августа 2020 года, я понял, что самой большой проблемой в то время был именно фейк. Фейк-информация, которая представлялась во всех средствах массовой информации. Поэтому я начал задумываться с того времени, что информацию нужно фильтровать.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Они хотят свободы, они хотят реализовать себя, поэтому очень много манипуляторов пытаются изменить их мозги, изменить их души, пытаются сделать их врагами нашего государства. Мы видим, что у них не получается. Эти дети – наши.
Шла речь и о воздействии на умы людей с помощью средств коммуникации. Вместе с экспертами молодежь училась распознавать методы манипулирования, ведь именно на них чаще всего они и направлены. Информацию нужно черпать только из официальных источников – убеждались в этом на реальных примерах. Из первых уст студенты узнали о событиях в стране и за рубежом от журналиста, который работал в горячих точках и был очевидцем конфликтов. При этом общение проходило на равных, ведь спикер не многим старше тех, кто сидит в зале.