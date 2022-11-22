Воспринимает это как головную боль. На что обращает внимание руководитель на испытательном сроке сотрудника?

Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Валентина Лихачева, директор кадрового агентства:

Да, конечно.

Наталья Надольская:

Раньше ведь это было даже официально закреплено. На испытательном сроке на что обращает внимание руководитель?

Валентина Лихачева:

Заключается с сотрудником контракт на год, но с испытательным сроком. По законодательству это три месяца. На что обращает внимание? На то, как человек воспринимает задачи, которые ему поручают. Он воспринимает это как головную боль и трагедию или с желанием разобраться, задает вопросы. Как он выстраивает отношения в коллективе, насколько коммуникабелен. Я абсолютно сейчас не говорю о том, что нужно на работе быть как шоумен. Нет, не об этом речь. Адекватно своей работе человек должен себя вести. Пожалуй, вот это важные параметры. Человек может ошибаться, чего-то не знать – это не критично. Важно желание и готовность решать те задачи, которые перед ним поставил наниматель, и решения которых от него ждут. Это принципиально важно.