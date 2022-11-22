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Воспринимает это как головную боль. На что обращает внимание руководитель на испытательном сроке сотрудника?

22 ноября 2022 16:43
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Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Испытательные сроки сейчас существуют?  

Воспринимает это как головную боль. На что обращает внимание руководитель на испытательном сроке сотрудника?-1

Валентина Лихачева, директор кадрового агентства:  
Да, конечно.  

Наталья Надольская:  
Раньше ведь это было даже официально закреплено. На испытательном сроке на что обращает внимание руководитель?  

Валентина Лихачева:  
Заключается с сотрудником контракт на год, но с испытательным сроком. По законодательству это три месяца. На что обращает внимание? На то, как человек воспринимает задачи, которые ему поручают. Он воспринимает это как головную боль и трагедию или с желанием разобраться, задает вопросы. Как он выстраивает отношения в коллективе, насколько коммуникабелен. Я абсолютно сейчас не говорю о том, что нужно на работе быть как шоумен. Нет, не об этом речь. Адекватно своей работе человек должен себя вести. Пожалуй, вот это важные параметры. Человек может ошибаться, чего-то не знать – это не критично. Важно желание и готовность решать те задачи, которые перед ним поставил наниматель, и решения которых от него ждут. Это принципиально важно.  

Воспринимает это как головную боль. На что обращает внимание руководитель на испытательном сроке сотрудника?-4

Евгения Шлопак, организатор фитнес-туров:  
Когда ты ставишь задачи, он как робот выполняет, но не проявляет никакой инициативы, на мой взгляд, такие…

Валентина Лихачева:  
Это априори, да.  

«Всю жизнь проработал на одном месте». Только ли молодежь готова к частой смене работы – подробнее здесь.  

# Работа # общество # Наталья Надольская # Валентина Лихачева # Евгения Шлопак # Фотофакт

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